Juana Viale y su hija Ámbar en Miami: todos los detalles sobre la escapada

Juana Viale viajó a Miami junto a su hija Ámbar de Benedictis. Mientras sus hijos, Alí y Silvestre se encuentran con su papá, Gonzalo Valenzuela, en Chile. Este dúo de madre e hija disfrutan de unas merecidas vacaciones en Bal Harbou, junto familiares y amigos.

Según se pudo saber, disfrutan estas vacaciones junto a Marcela Tinayre, Nacho Viale, Rocco Gastaldi, en el departamento que Mirtha Legrand tiene en los Estados Unidos, según informó Laura Ubfal en su portal.

Esta escapada comenzó días antes de Año nuevo, en donde Ambar viajó con su abuela para recibir el 2021 y Juana, en cambio, festejó en un campo junto a su novio, Agustín Goldenhorn.

Tradicionalmente, todos pasan enero en Punta del Este, pero las restricciones para ingresar a Uruguay debido a la pandemia de Coronavirus hizo que cambiaran de destino.

La familia le dio una gran bienvenida a Juana junto con amigos en el restaurante Negroni del Midtown. Fieles a su dieta vegetariana, Juana Viale y su hija Ámbar pidieron una hamburguesa vegana y un ensalada. Luego de tomarse unos días de relax, Viale volverá a Buenos Aires a prepararse para retomar con sus compromisos laborales. De hecho, ya firmó su contrato para volver a la pantalla de eltrece de la mano Story Lab, la productora de su hermano.

Ámbar de Benedictis, la sucesora vegana de Mirtha Legrand que se graduó con la hija de Juliana Awada

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale, causó furor con su aparición en el programa de Mirtha Legrand el pasado sábado. Sin lugar a dudas, quedó sentado que será la sucesora absoluta del espacio que su mamá actualmente está ocupando en la pantalla de El Trece al reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand.



Nacho Viale le tiene mucha fe a Ámbar y cree que será la nueva sucesora de Mirtha Legrand en un futuro, y es por eso que sobre el final del ciclo, decidió presentarla como la "joyita" de la cuarta generación.







Ámbar de Benedictis sin embargo es un poco tímida y se mantiene alejada de los medios. Con un bajísimo perfil, no es de salir mucho en la cuenta de Instagram de su mamá y casi no hay imágenes públicas de esta adolescente que el próximo 31 de marzo cumplirá 19 años. Es que por el momento la hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, el hijo de Piero, prefiera mantenerse ajena a las luces de la televisión, si bien su aparición en "La noche de Mirtha" fue todo un suceso.



Sobre ella se sabe poco. Juana contó en uno de los programas que estaba cursando el último año del Liceo Francés Jean Mermoz, lo cual la ubica a Ámbar entre las compañeras deValentina Barbier. Ambas se graduaron la semana pasada. "Ámbar es mágica" y "se las trae"fueron las palabras que eligió para describir a su heredera.



Según trascendió, Ámbar de Benedictis ​es vegana como su mamá y también adora la naturaleza. De lo que no quedan dudas de que, si bien por ahora elige no exponerse, lleva los genes de su bisabuela, su abuela y su madre. Seguramente triunfará en la pantalla chica.