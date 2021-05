Juanita Tinelli apoyó a Marcelo por las críticas en el debut de La Academia

Marcelo Tinelli debutó este lunes con La Academia y, a pesar de que el rating acompañó el lanzamiento, las críticas por los protocolos ante el coronavirus se hicieron eco en las redes sociales.

La falta de distanciamiento y las coreografías que involucran a más de una persona fueron foco de críticas, sumado al primer caso confirmado de coronavirus en el certamen.

Pero ante la ola de cuestionamientos, Juanita Tinelli fue quien demostró su apoyo incondicional a su papá con un emotivo mensaje en redes sociales. "Ojalá la gente supiera el amor y dedicación que le ponés a todo. Todo el mundo habla de vos porque sos el 1. Te amo y te admiro muchísimo", expresó la joven que ahora también es parte de Laflia.

Marcelo Tinelli reveló el estricto protocolo que sigue en Laflia

Durante este miércoles, Marcelo Tinelli se refirió a los cuestionamientos por los protocolos y defendió el trabajo de su productora. "Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”, dijo el conductor en LAM.

Luego especificó los protocolos con los que se maneja: “No saben que tenemos un estudio sanitizado. Tenemos cuatro hisopados seguidos. Desde el sábado que nos estamos hisopando 156 personas. Puede dar un día negativo y ser un falso negativo, pero después negativo, negativo. Hay tres médicos en el piso y cuatro afuera. Un laboratorio y una carpa gigante para cuidarnos a todos.

