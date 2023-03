No es secreto para nadie que el 1ro de abril, Marcelo Tinelli cumple 63 años y suele festejarlo rodeado de sus seres más queridos. Es por eso que el conductor lamentaba que su hija, Juanita, no pudiera estar presente en este día tan especial.

Sin embargo, a primera hora, Marcelo Tinelli recibió una sorpresa increíble que fue grabada por su primo, El Tirri. Juanita llegó de Francia para estar junto a su papá el sábado cuando festeje su cumpleaños.

Marcelo y Juanita Tinelli.

"Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple Juani", expresó el empresario evidentemente emocionado por el hermoso regalo que le dio su hija.

"Con lo que la extrañaba... Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor . Ahí estaba justo El Tirri para grabar este momento único. Te amooo mi Juani, mi Pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer", cerró Marcelo dejando en evidencia su felicidad.

Marcelo Tinelli reveló a qué figuras de Gran Hermano quiere en el Bailando 2023

Marcelo Tinelli declaró quiénes son los personajes que le encantaría que lo acompañaran en su nuevo ciclo. Al ser el tema del momento, Ángel de Brito le preguntó por "Gran Hermano": "¿Te gustaría tener participantes de 'Gran Hermano', Marcelo?". Tinelli dijo que sí, que está dispuesto a llamar a los chicos del reality, pero tendrían que arreglar los contratos que tienen con Telefe.

"A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos me encantan. Alfa me gusta mucho. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en 'LAM' y por eso tiraba el dato", contestó Marcelo Tinelli.