Juariu reveló por qué se puso ese apodo cuando comenzó a trabajar en los medios.

Es una de las grandes revelaciones de “MasterChef Celebrity 3” y la Stalker número uno de famosos en redes, todos la conocen como Juariu pero en realidad es Vicky Braier. Desde Instagram, y ante la consulta de uno de sus seguidores, la comunicadora explicó por qué cambio su nombre cuando comenzó a trabajar en los medios.

"Bien, todos los nombres que salen de Juariu me divierten. Es la idea también del sobrenombre. Nació por 'ju- ar- iu' (Who are you?), quién sos (en inglés). La idea es que nadie sabe ni quién soy, ni quiénes somos tampoco. Es la idea", dijo.

A juzgar por su explicación, Juariu es a Vicky, lo que Batman es a Bruce Wayne. Un alter ego en busca de justica, aunque, en este caso, va detrás de las noticias que ningún famoso se atreve a confirmar pero de las que deja pequeñas vistas en Instagram.

Juariu contó cómo fue su lucha contra el cáncer

Fue hace 3 años cuando Vicky Braier, más conocida como Juariu, se detectó un pequeño bulto en una de sus mamas y se encendieron las alarmas. Inmediatamente fue al médico quien le diagnosticó que tenía cáncer de mama.

Si bien la noticia fue demoledora en un principio, luego lo tomó como un cable a tierra y comenzó a tomar decisiones. Una de ellas, fue contraer matrimonio con su novio Gustavo.

En diálogo con el programa que conduce Tomás Dente, Juariu se emocionó al contar su historia: "Me estaba bañando y palpé un bultito y al toque fui al médico", quien le indicó varios y los resultados fueron contundentes: cáncer de mama.

"Comencé a hacer rayos y a tomar medicación. A pesar de que siento una revolución, lo voy llevando bien", dijo y con optimismo agregó: "la enfermedad es horrible pero lo tomé como un cable a tierra".

Con su habitual simpatía, Vicky habló descontracturada acerca del tema y aseguró que siempre le busca la vuelta positiva a las cosas y hablar de cáncer le hace bien porque la trae a la realidad.

La influencer dijo que al año de haber contraído la enfermedad se casó con quien fue su novio durante 8 años. "Con Gustavo no necesitamos un casamiento para reafirmar nuestro amor porque es muy genuino pero sí necesitábamos una fiesta para celebrar con amigos".

Por último agregó que el diagnóstico reforzó la relación entre ellos: "Nos afianzó como pareja. Él es un sostén fundamental y tal vez sin su presencia todo lo hubiera vivido como algo más terrible".