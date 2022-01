Juariu y Denise Dumas, las dos elegidas del jurado para regresar a MasterChef Celebrity.

Frutas exóticas, frutos secos, mucho relleno e inventiva, en eso consistió la prueba que definió el repechaje de “MasterChef Celebrity 3”, en el que Juariu y Denise Dumas consiguieron una plaza para volver al certamen.

La torta caribeña que tuvieron que realizar en la gala del domingo puso en problemas a las celebridades que no lograron obtener bizcochuelos enteros, sino que presentaron tortas a punto de desmoronarse o con el bizcochuelo todo resquebrajado.

Finalmente, fueron Juariu y Denise Dumas quienes más se acercaron a la consigna de sabor y presentación, siendo la instagramer la mejor de la noche y la más destacada del repechaje. En cuanto a la conductora, estuvo cabeza a cabeza con Marcela “Tigresa” Acuña antes de ser proclamada la vencedera.

Desde este lunes, se reinciporan Juariu y Denise de cara a la recta final del certamen. ¿Se convertirán en las nuevas “MasterChef”?

Los verdaderos motivos por los que José Luis Gioia no participó del repechaje

José Luis Gioia fue el único ausente del repechaje en Masterchef Celebrity 3. La semana pasada comenzó esta nueva etapa en el certamen donde los personajes que fueron eliminados deberán ganarse de nuevo su lugar en el programa de Telefe.

Pero antes del inicio formal de la etapa, Santiago del Moro explicó que el humorista fue el único que no regresó al ciclo. “Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él”, dijo el conductor sobre esta ausencia.

Lo cierto es que en Intrusos mostraron cuáles serían las causas de esta "baja" y mostraron material de archivo sobre las palabras de José Luis Gioia, molesto con el programa y con los jurados de Masterchef Celebrity que lo trataron de soberbio. "Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno", dijo el humorista visiblemente enojado apenas fue eliminado del certamen.

“Era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo ´No sé si fue distracción o soberbia´", disparó el actor y agregó: "¿Soberbio?, ¿soberbio de qué?, ¿de dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde".