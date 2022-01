Jujuy Jiménez: “Con Bauti tengo una linda conexión"

Después de llevarlo a conocer su provincia en octubre pasado y de compartir con él la boda de una amiga, Sofía “Jujuy” Jiménez (30) sigue disfrutando del idilio que vive con su actual pareja, el polista Bautista Bello (30). Y es que de cara al nuevo año, la modelo y conductora decidió recibir el 2022 junto a su nue- vo amor en Punta del Este, donde la pareja combinó divertidas salidas con amigos y otras a solas, en plan de total romance y complicidad.

“Mis días están siendo hermosísimos. La verdad es que estoy disfrutando un montón”, confesó en diálogo con CARAS Sofía, quien el domingo 2 tras almorzar en el local “Popeye”, de José Ignacio, partió rumbo a La Brava, donde la tarde siguió con un baño de mar junto a su novio. “Arrancamos el año con todo, así que estamos muy con- tentos y felices. Con Bauti comenzamos a darle más forma a la relación y a for- malizar a mitad de año. La verdad es que estamos en un momento lindo, disfrután- donos...te diría también que empezan- do”, agregó la ex participante de “La Academia”, el certamen de “Show-

match” que la tuvo el año pasado co- mo una de sus figuras.

“Con Bauti tengo una re-linda conexión. Todo es como muy simple, muy fácil y nos llevamos muy bien. So- mos muy parecidos en un montón de cosas entonces eso hace que todo fluya de una manera súper natural y me en- canta. ¿Planes de convivencia? No. Yo tengo mi departamento y él sigue en su espacio en Pilar”, concluyó la mode- lo, que será parte del desfile “Pinamar Moda Look”, mientras evalúa las propuestas laborales para un 2022 que ya comenzó de la mejor forma.