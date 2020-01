El cumple sorpresa de Jujuy Jiménez con Juan Martín del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez celebró un nuevo año rodeada de amor. La diosa cumplió 29 y lo festejó con la sorpresa que le dieron sus hermanas y Juan Martín del Potro.

La modelo compartió imágenes de la celebración y el video en el que muestra cómo organizan la sorpresa, cuando llegó de trabajar ayer por la noche.

"Rodeada de amor y de gente que amo, haciendo lo que amo que mas puedo pedir? Agradecidísima y con el corazón que no puede más de alegría!!! Te pasaste con las sorpresas mi amor!!! Y la de recién sigo en shock Sos el mejor del mundo mundial al igual que mi familia y amigas!!! Los amo! Y gracias a todo el equipo de @modonocheok por ser TAN buenos conmigo, darme ese lugar TAN valioso y sobre todo por confiar en mi", escribió Sofía en su cuenta oficial de Instagram donde compartió fotos de la celebración.

Días antes, la modelo se refirió a su relación con el tenista y remarcó el motivo por el que decidió no exponer su intimidad. "Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis" , dijo en diálogo con Por si las moscas de la Once Diez.

"El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mis amigas, lo que pasa en mi familia, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde", agregó.