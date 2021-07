Jujuy Jiménez confirmó que se fracturó la costilla y no puede bailar

Jujuy Jiménez recibió una mala noticia. La modelo sufrió una lesión en la costilla que le impediría seguir en La Academia.

“Fractura costilla derecha para Sofía Jujuy Jiménez”, contó Ángel de Brito en sus redes sociales.

Luego, la modelo dio detalles de su estado de salud y confirmó la información del periodista. "Salgo de hacerme los estudios y me confirmaron que tengo fracturada la costilla. No es grave. Es un poco pero ahora entiendo por qué el dolor. `Pensé que no era nada", relató Jujuy en su Insta Stories.

"Ahora entiendo por qué me dolía como me dolía ahora vamos a hacer qué me dice el kinesiólogo, pero seguro va a estar todo bien", aclaró.

Luego, la modelo confirmó cuál fue la recomendación de su médico y contó que no podrá bailar: "No puedo bailar ni hacer actividad física por dos semanas".

El picante intercambio entre Jujuy Jiménez y Jimena Barón

Durante la gala del miércoles, en la que Jujuy Jiménez bailó el disco con su lesión, Jimena Barón reparó en los moretones que tiene la modelo y le tiró una pícara chicana.

"Sofi, primero, ¿los moretones son de los ensayos o son del finde?", dijo "La Cobra" haciendo clara referencia a los rumores de romance con el polista, Bautista Bello.

"Jimena, lo que chateamos por WhatsApp, queda en WhatsApp. ¿Okey? Son del caño, estamos haciendo el caño, también, a pleno", le contestó ella.

