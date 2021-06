Aunque las versiones indicaban que Sofia Jujuy Jiménez tenía onda con su compañero de certamen Agustín Cachete Sierra, finalmente se descubrió que la jujeña tiene un nuevo novio, el polista Bautista Bello.

Las fotos que confirman el romance entre Sofia "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello

En paralelo a los rumores que la unían con el ganador del Cantando 2020, a la modelo se le preguntaron varias veces por el polista, y ella sólo dijo que “eran amigos”. Sin embargo, las redes sociales hicieron su magia y delataron a ambos porque con diferencia de minutos, Sofia y Bautista subieron la misma foto a sus cuentas de Instagram.

Una semana atrás, la modelo se mostró en el mismo lugar y escribió: "Feliz domingo gente linda, ojalá todos encuentren algún motivo para sonreír y conectar con lo importante, con eso que te enciende y te hace bien".

El Pelado López le respondió a Jujuy Jiménez: "El amor me sobra"

El Pelado López habló de Sofía Jujuy Jiménez y se refirió a los recientes dichos de la modelo en LAM.

La morocha pasó por el programa de El Trece y participó como "angelita" durante algunos días donde dio a entender que no tiene un buen recuerdo del conductor. "Como él era más grande, yo tenía 22 años, yo era re chica, me perdí todo un momento de mi vida. No salía nada", contó Jujuy en el ciclo de Ángel de Brito.

El Pelado López le respondió a Jujuy Jiménez: "El amor me sobra"

Tras estas declaraciones, en Intrusos buscaron la palabra del Pelado López quien estuvo internado por coronavirus. “La verdad que en el tiempo que ella dijo esas cosas yo estaba saliendo de una internación, algo grave y algo importante, entonces en este momento yo priorizo la salud y el amor”, contó el periodista.

“La salud la estoy recuperando, y el amor me sobra. Todo lo demás me parece que es irrelevante. La verdad creo que, más allá de este tema puntual, hay como un nivel de no ver lo importante general. Vengo de estar en una clínica internado, hacerme problema por cosas como estas no tiene ningún sentido”, disparó.

