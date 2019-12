Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro se anticiparon a la Navidad con tiernas postales

View this post on Instagram

ᴹᴬᴷᴱ ᵞᴼᵁᴿ ᵂᴵˢᴴ 💫🚀🧚🏻‍♀️ . . Se empiezan a sentir las energías navideñas 🎄, uds ya tienen todo listo para su arbolito? Son de los que lo arman el 1 o el 8? O los que les da fiaca y que lo haga otro? 🤣 quiero leerlos 🤓