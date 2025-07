Juliana Awada adelantó cuál será el vestido de lino tendencia para la próxima temporada

Juliana Awada da cátedra de cómo lucir sofisticada con prendas básicas y casuales. A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas, la ex primera dama comparte su pasión por la moda y siempre logra deslumbrar a sus seguidores con sus atuendos.

En esta oportunidad, desde sus increíbles vacaciones en la playa junto a su familia ensamblada, la esposa de Mauricio Macri lució el ítem fashionista que se llevará en la próxima temporada: posee color vibrante y está confeccionado con tela de lino.

Juliana Awada reveló cuál será la prenda "must have" de la primavera verano

Juliana Awada pasó de estar en Buenos Aires con un look abrigado a puro glamour, compuesto por chaleco de pelo sintético de color chocolate, pantalón de jean y botas largas, para sobrellevar el frío con mucho estilo a estar de vacaciones en la playa luciendo la prenda "must have" de la primavera verano.

Mediante un posteo en su red social de Instagram, la empresaria textil se fotografió disfrutando de un día soleado en un sitio rodeado de cabañas azules, que contrastan con su vegetación y flores silvestres. Además del paisaje soñado, que es ideal para sus días de descanso junto a su esposo, Mauricio Macri, y sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, la ex primera dama se encargó de compartir con sus millones de seguidores su look playero súper chic y relajado.

Juliana Awada

"Vestido de lino", escribió junto a la imagen que la muestra luciendo un minivestido camisero en tono rojo vibrante, con diseño cruzado que resalta su silueta de manera elegante. Lo combinó con un bolso de cuero marrón tipo y sus clásicas gafas de sol. Para darle ese toque descontracturado a su outfit, Juliana Awada decidió no llevar zapatos y caminar descalza por el lugar costero.

Si bien la prenda que llevó es conocida en la industria textil, su versatilidad, frescura y elegancia casual la convierten en un infaltable de cada temporada. Además, su diseño moderno y confección en tela de lino la hacen ideal para un paseo por la playa, una salida de día tipo brunch o merienda al aire libre, y para esos momentos de mucho calor donde se busca comodidad sin resignar estilo.

Juliana Awada

Los expertos en moda aconsejan que este minivestido camisero de lino se complemente con un cinturón fino o un sombrero de ala ancha para elevar aún más el look, volviéndolo más urbano o boho chic según la ocasión. La tonalidad elegida también influye mucho, los especialistas indican que los colores vibrantes van perfectos para el día mientras que el negro u otro neutro se adapta mejor a la noche.

Debido al furor que causó la vestimenta veraniega, la publicación que realizó Juliana Awada cosechó una lluvia de "likes" en pocas horas y cientos de mensajes con halagos. "Impecable"; "Derroche de glamour"; "Elegante y hermosa"; "Volvió el vestido cruzado porque lo usa Juli", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios al ver la postal de la diseñadora.

De esta manera, Juliana Awada adelantó cuál será el vestido de lino que marcará tendencia en la próxima temporada y cautivó a todos una vez más con su propuesta fashionista.