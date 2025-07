Joaquín Furriel habló como nunca sobre el ACV que sufrió hace una década. Invitado a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece, el actor revivió el momento en el que todo cambió en un instante. Conmovido, y con la honestidad que lo caracteriza, contó cómo fue atravesar esa situación inesperada y qué sensaciones lo invadieron cuando notó que su cuerpo no le respondía.

En un relato profundo, el protagonista de Don Juan y su bella dama dio detalles de lo que vivió durante aquel episodio, ocurrido en pleno vuelo de regreso de unas vacaciones. Furriel rememoró el desconcierto que sintió, la lucha por mantenerse en pie y el temor más profundo: el de no poder acompañar a su hija, que en ese entonces era muy pequeña.

Joaquín Furriel en Otro Día Perdido

Joaquín Furriel reveló qué sintió al tener un ACV: “Tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba”

Durante la entrevista con Mario Pergolini, Joaquín Furriel explicó que el ACV no ocurrió en un contexto de agotamiento o estrés laboral, como suele pensarse. “Me agarró cuando me fui de vacaciones, no es que fue porque estaba laburando, estresado o algo así”, aclaró. El episodio tuvo lugar en el avión: “El ACV lo tuve en el avión, un ratito antes de aterrizar, tenía medio cuerpo ahí dormido”, relató.

Furriel confesó que al principio no entendió qué le estaba sucediendo. “No me di cuenta. Agarré el teléfono, estaba intentando prenderlo cuando aterrizamos y me di cuenta de que tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba”, recordó. Esa falta de control corporal fue el primer indicio de que algo no estaba bien.

Aunque no sintió dolor, sí notó que algo fuera de lo normal le pasaba. “La sensación era fea, pero yo sentía que tenía sueño. La sensación era de sueño. No era muy consciente de lo que me estaba pasando”, explicó el actor, visiblemente emocionado al volver sobre ese momento tan delicado.

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando habló de los miedos que lo atravesaron en esa etapa. “El primero fue por mi hija, porque era chiquita. Me dio temor dejarla así”, confesó, dejando al descubierto su costado más sensible. Y agregó: “Y la segunda, me pasó que en la primera película que hice, a los meses de la rehabilitación, tenía miedo por la memoria. Tenía una escena que cuando la hice y vi que estaba bien, fue un alivio enorme”.

Joaquín y su hija Eloisa

Con la templanza que lo caracteriza, Joaquín Furriel logró superar una de las pruebas más difíciles de su vida. A una década de aquel episodio, recuerda el ACV con claridad, pero también con gratitud por haber salido adelante. Su testimonio no solo conmueve, sino que también visibiliza la importancia de prestar atención al cuerpo.

MVB