Junto a Valentina Barbier, Juliana Awada mostró y reveló los secretos de una tradición familiar

View this post on Instagram

En estos días en los que es tan importante quedarse en casa, tenemos una gran oportunidad para reconectar con tradiciones familiares ❤. En mi familia y de la mano de mi mamá aprendimos y disfrutamos de los platos más ricos de la cocina libanesa. Hoy con mi hija Valentina hicimos puré de berenjenas, de garbanzos, falafel y tabuleh. Gracias Pomi por compartir tus recetas, llenas de tanta historia y amor, que por suerte siguen pasando de generación en generación!