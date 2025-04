Juliana Awada, además de mostrar sus más cuidados y elegantes looks en Instagram, también exhibió el interior de su mansión. La ex primera dama con el estilo minimalista y old money que la caracteriza, mostró la decoración de uno de sus lugares preferidos.

A pesar de que la huerta ocupa un lugar privilegiado entre los espacios más frecuentados por la socialité, fue un espacio en el interior de su casa el que se hizo con el podio esta vez. Tanto por su decoración como por su significado, este rincón logra reflejar a la perfección la esencia de la esposa de Mauricio Macri.

Juliana Awada

Cuál es el lugar favorito de Juliana Awada dentro de su casa

La discreción es uno de los mantras que rigen la vida pública de Juliana Awada. No obstante, de tanto en tanto deja ver algunas infidencias de su rutina diaria. Este viernes 25 de abril, la empresaria dio a conocer el espacio al que más "le saca el jugo" dentro del hogar.

Se trata de una increíble oficina ambientada con flores, una vasta iluminación y ornamentos en distintas gamas de grises y beige. Cuenta con un escritorio flotante de madera, un enorme espejo circular con marco negro y una lámpara a tono con la paleta de colores.

Así es la oficina de Juliana Awada en La Patagonia

Cubriendo el piso de parquet se despliega una alfombra en color gris y blanco, que acompaña la gama del cuarto. A la derecha puede verse la punta de un sillón pequeño y, junto a él, un moderno canasto con varias revistas de moda y del hogar.

Sobre el escritorio, Juliana Awada, dejó ver todos sus elementos de trabajo, entre los que se encuentran portafolios, unos anteojos con un marco rojo y papeles prolijamente dispuestos a lo largo y ancho de la madera.

Así es la lujosa oficina de Juliana Awada

Con estilo moderno y colores sobrios, Juliana Awada mostró el lugar donde más le gusta estar

“Work at home” (“Trabajando desde casa”) señaló en una de sus historias en la red social, dando a conocer que hace home office tanto para Cheeky como para su firma Awada.

Tras iniciar el mes de abril con una visita al viejo continente, en donde recorrió Francia y Reino Unido, la fashionista volvió a su increíble hogar en La Patagonia. Desde allí mostró diferentes fotografías del hogar, siendo la más destacada el espacio en donde trabaja.

Juliana Awada mostró el cuarto que más disfruta de su hogar

Juliana Awada mostró el lugar favorito de su hogar, el cual es su oficina. Con un estilo elegante y un amplio escritorio de madera, la expareja del conde Bruno Barbier se mostró entusiasmada con este nuevo espacio adaptado para trabajar desde allí para sus nuevas cápsulas y líneas de su firma homónima.

C.G.