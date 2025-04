María Belén Ludueña está al frente de un programa de televisión con entrevistas interesantes, las noticias de último momento y una dinámica que enamoró a los espectadores. Sin embargo, en las últimas horas, se vivió un tenso momento en vivo, durante un mano a mano con Roberto García Moritán. En la misma, Evelyn Von Brocke lanzó una fuerte acusación contra el exesposo de Pampita y la conductora logró controlar la situación.

María Belén Ludueña invitó a un mano a mano a Roberto García Moritán, con el objetivo de hablar de su actual vida, tras la escandalosa separación de Pampita. Sin embargo, todo lo que tenía planeado se llevó a cabo con tensión, debido a una intervención de la panelista Evelyn Von Brocke. En medio de la entrevista, ella arremetió contra el político y le pidió que admitiera su infidelidad durante la relación con la modelo. Esta situación no le gustó a la conductora, quien intentó detenerlo. Pero Amalia Guiñazú tomó partido por Evelyn.

"Vos hablás de amarillismo pero cuando estabas recién casado con Pampita, tuve mucha información. Las guardé por 3 años, y cuando salió, lo hemos abordado con mucho respeto porque la queremos a Pampita y a la familia", lanzó Evelyn. Pero, en ese momento, Belén Ludueña la frenó: "No sé a qué vas con esto. Soy parte importante de este programa y no me gusta. Me suena extorsionador. ¿Por qué hay que jugar a esto? Yo soy pro familia y no me gusta".

La discusión siguió creciendo, y el tenso momento se volvió tendencia en redes sociales. Antes de finalizar el programa, la conductora habló a las cámaras y le pidió disculpas al entrevistado por lo vivido. “A mí el tirarnos los carpetazos en un programa me parece de cuarta. No soy traidora; el que avisa no traiciona, yo tengo códigos y traigo acá a una persona y no me gusta que pasen estas cosas”, expresó la conductora. Finalmente, habló a las panelistas y les pidió que no vuelva a ocurrir estas situaciones.

Por su parte, Roberto García Moritán la tranquilizó y le agradeció su amabilidad en todo momento. La tensa discusión de María Belén Ludueña se volvió tendencia en redes sociales, y muchos usuarios expresaron sus opiniones sobre el accionar de la conductora. Además, se refirieron a la intervención de las panelistas y su acusación sobre el político. La realidad es que la separación de Pampita y Moritán fue una de las más escandalosas noticias del 2024, y hoy en día sigue dejando de qué hablar.

A.E