Juliana Awada adora pasar algunos momentos al aire libre, o realizando actividades deportivas que la conecten con la naturaleza y la tranquilidad. Sin embargo, en sus redes sociales, no duda en compartir la intimidad de su casa y cómo pasa sus tiempos entre libros o decoraciones minimalistas. Es por eso que, en las últimas horas, mostró su lugar favorito en el hogar y reveló cuál es su lectura actual, que logró fascinarla y la elige por la mañana.

¿De qué se trata el libro que está leyendo Juliana Awada?

Una de las mujeres que comparten su estilo de vida tranquilo es Juliana Awada. La ex Primera Dama construyó una comunidad de más de 2 millones de seguidores en Instagram que la convirtieron en una influencia de consejos saludables e ideas para realizar actividades al aire libre. Siempre conectada con la naturaleza, tiene su casa con un gran parque y mucha iluminación natural en el interior. Sin embargo, no solo busca incentivarse con deportes, sino que también adora la lectura e impulsar a su mente un poco más.

Con un trabajo en la industria de la moda como el de ella, siempre está haciendo crecer sus capacidades creativas, buscando las mejores tendencias de la temporada y entre las texturas más originales. Para sus momentos libres, busca alejarse un poco de esto y se relaja entre libros interesantes. Es por eso que, en las últimas horas, mostró su última lectura, que tiene guardada en uno de los lugares favoritos de su casa, y que suele tomarla durante la mañana, antes de empezar a trabajar.

Se trata de "Deja de ser tú", el libro escrito por Joe Dispenza. El autor se hizo conocido en el país por su participación en el documental "¿Y tú qué sabes?". Tal como muestra en la tapa, con este texto busca que el lector deje a su mente crear la realidad, a través de un método práctico de trasformación para crear prosperidad y riqueza, haciendo un trabajo desde el adentro hacia el afuera. Sin dudarlo, este libro sigue con los lineamientos de Awada, quien siempre impulsa a sus seguidores a buscar la mejor manera de mantener un estilo de vida equilibrado.

La historia de Juliana Awada tuvo muchas respuestas positivas de sus fanáticos, que no dudan en seguir los consejos de la ex Primera Dama. En sus redes sociales, ella siempre busca mostrar otras alternativas de actividades al aire libre, recetas deliciosas y saludables, y decoraciones ideales para mantener una vida calma y conectada con la naturaleza. Es por eso que también busca lecturas que la acompañen en este viaje, y no duda en mostrarlas con todos los que la siguen su día a día.

