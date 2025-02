Cuando se habla de Juliana Awada para referirse a la moda, sabemos que se trata de estilo y buen gusto. La ex primera dama demuestra en cada oportunidad su capacidad para lucir los mejores looks. Más allá de la estación, la actividad y la formalidad, la esposa de Mauricio Macri sabe cómo elegir el outfit ideal.

A su vez, Awada se posiciona como una de las referentes de la moda argentina, y por su parte, no llama la atención que cuando se habla de estilo y moda su nombre esté presente, no solo por su versatilidad, sino también por su talento para elegir el look perfecto. En este contexto, la ex primera dama compartió con sus seguidores su actividad matutina del día, que se basó en el cuidado de su jardín, ocasión para la que eligió un look casual, cómodo, refrescante y suelto.

Por su parte, la empresaria textil nunca pierde el estilo, ni siquiera cuando realiza actividades de jardinería. En toda ocasión, Awada se luce con sus atuendos llenos de onda y modernos para deslumbrar a sus seguidores y seguir confirmando que cuando se trata de moda, ella siempre marca tendencia.

El look jardinero de Juliana Awada

“Mañana de poda y limpieza”, escribió Juliana Awada en su historia de Instagram, donde se la ve rodeada de naturaleza en un paisaje ideal para comenzar el día. Además, se puede observar la importancia que le da la empresaria a la tarea al posar junto a un carrito lleno de ramas que demuestran el cuidado y la responsabilidad que ejerce sobre su jardín.

Para esta ocasión, el look de Awada estuvo compuesto por un jean claro, corto hasta los tobillos, con pequeñas roturas estilosas y recto, una opción ideal para una prenda larga de verano: fresco y cómodo. Además, decidió combinar esta prenda con un suéter fino color verde militar con una ligera transparencia, por donde se puede ver la musculosa blanca básica que lleva por debajo.

El look jardinero de Juliana Awada.

Al mismo tiempo, optó por un sombrero amplio color blanco, perfecto para protegerse del sol y las molestias que puede ocasionar la tarea. A su vez se realizó una colita de pelo que se puede ver saliendo de su sombrero y combinó con unas sandalias casuales, de dos broches horizontales.

Por su parte, no es la primera vez que Juliana Awada demuestra su amor por la naturaleza. De hecho, en varias publicaciones de Instagram se la ve rodeada de montañas, verde, sol y tierra. “Mamá de Valentina y Antonia. Amante de la naturaleza, la familia y los afectos”, escribió en su bio de Instagram como una especie de presentación ante los usuarios, dejando por escrito su amor por los paisajes naturales.

En esta ocasión, la pareja de Mauricio Macri, volvió a demostrar que su estilo está presente en cualquier oportunidad, y que siempre lleva consigo un look ideal para cada acontecimiento, reflejando que su armario está lleno de prendas cómodas, elegantes, casuales, finas y modernas, algunas de las características que la definen.

VFT