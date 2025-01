Juliana Awada destaca por ser referente del estilo boho chic y campestre, y lo demuestra y sostiene cada día mediante imágenes que comparte en su cuenta de Instagram. La empresaria se mostró casi camuflada con la naturaleza en un almuerzo que se llevó a cabo en un bosque ubicado en la Patagonia argentina y lució un outfit acorde a su estilo y muy natural.

La ex primera dama posteó una foto de su look, después de almorzar, sentada en un tronco natural y relajada sobre la mesa hecha de pura madera.

Juliana Awada

Sombrero, sandalias de cuero y bolso tejido: Juliana Awada deslumbró con su look boho chic en un almuerzo al aire libre

Juliana Awada arribó al sur argentino para pasar allí el verano, junto a su marido Mauricio Macri y sus hijas Valentina y Antonia. En medio de sus días patagónicos, de cocina y huerta, la diseñadora comparte sus looks soñados para quienes buscan estilos con toques boho chic, naturales y campestres.

En la última imagen que la empresaria mostró en su cuenta de Instagram, se la puede ver disfrutar de los espacios verdes de la Patagonia después de un almuerzo en medio del bosque.

La ex primera dama volvió a apostar por un look boho chic con toques casuales, un conjunto ideal para eventos como almuerzos al aire libre. Juliana optó por una camisa de denim ligera y en un azul claro, combinada con una camiseta básica blanca por debajo para crear un look en capas, cómodo y versátil.

El look boho chic de Juliana Awada para almorzar en la Patagonia

Continuó con un pantalón marrón, suelto en la parte superior y ajustado en la parte del ruedo, el cual dobló hacia arriba, que reforzó el aspecto natural del conjunto. Además, agregó una pashmina en tonos neutros por sobre la camisa, que sumó textura y elegancia.

Para los pies, Juliana Awada eligió sandalias planas tipo franciscanas, de cuero marrón y con un diseño minimalista de hebillas plateadas. Un calzado ideal para un día en el bosque ya que son cómodas y prácticas.

Como accesorios sumó un bolso tejido de fibra natural y detalles de cuero, en tonos beige y marrón, que reflejó el estilo bohemio del look por el diseño artesanal que logra armonizar con su entorno. También sumó su reloj característico en color plata y lentes de sol negros.

El estilo boho chic y campestre de Juliana Awada

Juliana Awada cuenta con un estilo muy versátil y sabe cómo lograr con sus outfits un balance entre comodidad y funcionalidad, por lo que consigue adaptarse a la perfección a los entornos en los que se encuentra.

MVB