En los últimos días conocimos la noticia de la inesperada separación de Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja. A raíz de eso, Julieta Ortega, ex pareja del politólogo fue consultada al respecto y brindó su escueta opinión.

"Nunca tuve ningún problema con Thelma ni con Silvina Luna. Me enteré de la separación de ellos porque me lo mostró una amiga y me preguntó si sabía", aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Claro que siempre es muy triste, como no somos amigas, no sé qué pasó. Tal vez algún día me la cruzo y me cuente. Son momentos muy difíciles, creo, muy convulsionados y nunca es fácil llevar una pareja adelante", sentenció, súper sincera Julieta Ortega.

Julieta Ortega opinó sobre la separación de Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja, su expareja

Cerca del final, la actriz se mostró empática con Thelma Fardín. "Sumado a la pandemia, a miedos, a problemas económicos, problemas laborales y todo tipo de cosas. En el caso de Thelma, debe haber tenido un fin de año muy movido con el inicio del juicio y todo eso", redondeó Julieta Ortega sobre el tema.

La reflexión que compartió Thelma Fardin tras su separación de Camilo Vaca Narvaja

En septiembre de 2021, Thelma Fardin confirmaba, feliz, su noviazgo con Camilo Vaca Narvaja, ex de Florencia Kirchner y Julieta Ortega. Hoy, cuatro meses después, confirma su separación con una sentida reflexión en Instagram.

“Perder cosas tiene que ver con la desaparición de lo conocido, perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido. Hay personas que desaparecen de tu vista. Sigues sabiendo donde estás tú. O bien te pierdes tú y en ese caso el mundo se ha vuelto mayor que tu conocimiento de él”, dice el texto que compartió en stories.

Mientras Thelma confirma la ruptura y muestra sus sentimientos en las redes, el dirigente político elige el silencio mientras lo acusan de ser el culpable de la internación de Fardin por una intoxicación medicamentosa de la que ya se recupera en su casa