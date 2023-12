Julieta Poggio fue el centro de muchas discusiones en las redes sociales a partir de un video que compartió contando una mala experiencia que tuvo durante una producción de fotos. La modelo, según declaró, se cayó de un bote y se dañó fuertemente el rostro. Sin embargo, muchos usuarios la acusan de querer ocultar intervenciones estéticas.

Toda la verdad detrás del supuesto accidente de Julieta Poggio

Mediante sus redes sociales, Julieta compartió un video en sus historias de Instagram para compartir una trágica anécdota que la obligó a requerir asistencia médica inmediata. En el video la modelo explicó, con filtros que disimulaban su rostro, que tuvo un accidente en un bote durante una sesión de fotos y se cayó golpeándose el rostro.

A pesar del efecto y los lentes de sol para no mostrar las cicatrices en cámaras, sus fanática pudieron notar que su ojo derecho debajo del lente se ve más oscuro, una modificación en la punta de su nariz con un moretón y ella misma mostró un extenso tajo en el interior de su labio superior.

"Para que se queden tranquilos porque están diciendo muchas cosas que no son, a la gente le encanta hablar al pedo. Hoy no va a haber joda, claramente", comenzó diciendo la panelista de Gran Hermano en sus historias de Instagram. "Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di. Acá en la boca y en el ojito me hicieron puntos. Fue un accidente con suerte que podría haber sido mucho peor", cerró la modelo con un claro tono de voz de tristeza.

Asimismo, Ángel de Brito mencionó el accidente en sus redes sociales y se viralizó una historia de Instagram sin el nombre de usuario en donde supuestamente una joven reconoce que su amiga se resbaló en plena sesión y sin querer se cayó junto a Poggio con un gran golpe. Sin embargo, muchos usuarios aseguran que la morocha está mintiendo y que no se anima a revelar que se realizó intervenciones estéticas.

Algunos de los comentarios contra Julieta Poggio y su accidente en Twitter

"Golpe nuevo, nariz nueva, cara nueva", "Se tocó entera", "Somos grandes, se hizo la nariz y se le hicieron moretones en la nariz por la cirugía" y "¿Más cirugías?", son algunos de los comentarios que más se repiten en las redes sociales de aquellos que no creen en la trágica anécdota que compartió Julieta Poggio en víspera de Navidad.