Con todo su carisma y encanto, Julieta Poggio se ganó el amor del público, si bien no fue la triunfadora de Gran Hermano 2022, es una de las ex participantes de la que más se habla, debido a sus proyectos, el posible rumor de estar en el Bailando 2023 y sobre su participación en el teatro en ‘’Conqueluche’’ junto a José María Muscari.

Durante una entrevista con un medio, Julieta habló en profundidad sobre su futuro, sus planes de irse a vivir sola y viajes: "Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás. ¡Y viajar!’’, reveló Disney.

Julieta Poggio junto a José María Muscari

Y continuó sobre visitar Europa: ‘’Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia".

Julieta Poggio

Además, Julieta hizo hincapié sobre su futuro laboral y carrera artística: "Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio que voy a seguir formándome, y también quiero dar clases de danza’’.

Julieta Poggio reveló quiénes son sus referentes en el mundo del espectáculo

Para una entrevista con CARAS, Julieta Poggio habló sobre sus proyectos, su futuro y planes personales, además contó sus ejemplos a seguir y referentes: "A Susana Giménez la amo, es la diva y reina de la TV. Otra de mis referentes es Laura Fernández, quien me parece súper completa: es conductora, bailarina, y actriz. Es una diosa que sigo y admiro muchísimo”, aseguró muy feliz.

D.M