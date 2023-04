Julieta Poggio agradece estar viviendo el sueño por el que luchó desde chica. Tras ser una de los tres finalistas de Gran Hermano 2022, la joven de 21 años comparte su felicidad por el inmenso amor recibido de parte de sus seguidores. “No puedo creer que se me esté dando lo que tanto deseé. Estoy con muchos proyectos gracias a Dios. Mi deseo máximo era a través del reality poder dedicarme 100% a lo que amo que es bailar y actuar. Sé que no es una carrera fácil la de bailarina pero el baile y el teatro siempre fueron mis pasiones. Por eso, tenía esperanzas de que en algún momento me iba a llegar la oportunidad. Antes de entrar a la casa, daba clases de baile”, declara.

Julieta Poggio

La ex hermanita hizo el profesorado de danzas durante 6 años y se recibió de profesora de ballet y jazz. “Me gustan los estilos urbanos pero siento que el ballet y el jazz son la base de todo. Hablé con José María Muscari y me encantó lo que me propuso: ‘Coqueluche’ (el éxito teatral de los 70’ protagonizado por Niní Marshall y Thelma Biral). Será para las vacaciones de invierno. Estoy analizando todo porque hay propuestas muy hermosas. También me seducen los programas de entretenimientos y juegos o ser panelista. Tengo contrato con Kuarzo y Telefe y, por eso, no puedo hacer el ‘Bailando por un Sueño’ (que vuelve con Marcelo Tinelli por América TV)”, declara la influencer.

Julieta Poggio - Foto: Fede De Bártolo

Julieta Poggio desmiente un posible romance con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano

La joven se encuentra en pareja con Lucca Bardelli (21) y se ocupó de desmentir una relación amorosa con su amigo y campeón de “GH 2022”, Marcos Ginocchio (22). “Con Lucca nos reencontramos después de varios meses. Pienso que muchos se la agarraron con él, vi todo y nada es cierto sobre las infidelidades. Conozco a las chicas con las que se mensajeó, son mis amigas, esos chats son truchos. Cumplimos 2 años para mí significa un montón lo que hizo este tiempo de aguantarme: no sólo a mí sino a toda la situación con la novela entre Marcos y yo que se creó en redes. Con ‘El Primo’ nos queremos. Me llevo varios amigos del programa, como a ‘Nacho’ Castañares (segundo finalista), quien es mi hermanito; a Daniela Celis y a Romina Uhrig, quienes fueron mi mayor sostén. Con ‘Alfa’ tuve varias idas y vueltas pero ahora nos pudimos reencontrar. A Thiago Medina y a Lucila ‘La Tora’ Villar también los aprecio. Y a Martina Stewart Usher, mejor le mandamos un besito”, manifiesta entre risas.

Julieta Poggio - Foto: Fede De Bártolo

Tras desplegar su histrionismo y simpatía ante la lente del fotógrafo, Julieta dice que le fascina lo que es flow 2000: todo lo relacionado a lo vintage, como la música de Christina Aguilera y Britney Spears. “Soy muy esa moda. Cuando vi el apoyo que me hizo la cantante Emilia Mernes casi tiro la mesa donde estábamos comiendo, la amo. Me puso re contenta, estuve en su show y fue hermoso conocerla, ahora quiero bailar con ella. Una de las marcas que la visten, me escribió e hizo un conjunto a medida", declaró.

Julieta Poggio - Foto: Fede De Bártolo

"Es muy linda la energía que recibo. La gente me bancó por mi personalidad y espontaneidad. Cuando salí vi que el juego sucio no gustaba: la traición, la mentira, ir por atrás o decir una cosa y hacer otra. Yo, desde un principio, me mostré tal cual soy y dije que esa iba a ser mi estrategia: ir de frente y ser sincera. No me arrepiento de nada ya que fui genuina. Me llevo un gran aprendizaje, creo que la gente valoró eso", sostuvo la influencer sobre su paso por Gran Hermano.

Por último, Julieta Poggio contó quiénes son sus modelos a seguir en el mundo del espectáculo. "A Susana Giménez la amo, es la diva y reina de la TV. Otra de mis referentes es Laura Fernández, quien me parece súper completa: es conductora, bailarina, y actriz. Es una diosa que sigo y admiro muchísimo”, concluye feliz.