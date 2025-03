Julieta Poggio es una de las influencias de la moda más importantes entre la juventud. La joven es referente de diversas marcas de ropa, joyas y calzado, y sabe mantener su estilo marcando las tendencias de las últimas temporadas. Su conexión con el mundo fashionista es de público conocimiento, y por eso es invitada a eventos relacionados con ello. En las últimas horas, participó del BAFWeek y lució un increíble look street con las botas más pedidas por todos.

Street style y botas de taco: Juli Poggio mostró un look las tendencias

Julieta Poggio tiene un talento que encanta a millones de personas. La modelo no solo muestra su pasión por la moda, y es embajadora de reconocidas marcas, también deja su huella en el corazón de las personas con shows en vivo y sus canciones aptas para todas las edades. Ella deja su amor y cariño en cada proyecto artístico de la que es parte, y no duda en acompañar a sus amigos y familia en todas sus originales ideas.

Sin embargo, en ocasiones, se deja momentos de disfrute personal, donde se reúne con su gente querida. El pasado jueves, participó de un desfile de moda del BAFWeek con algunos de sus compañeros de streaming. A pesar de que ella tiene experiencia en pasarelas, esta vez decidió ser espectadora del mismo y compartir sus conocimientos de moda con un look street style que enamoró a todos y rompió con algunos estereotipos.

Julieta Poggio en el BAFWEEK

Siguiendo con el estilo urbano, decidió utilizar colores oscuros como el gris o negro. La modelo lució un top manga corta, que se ajustaba a su figura y dejaba su ombligo a la vista de todos. El mismo lo combinó con un pantalón oversize, estilo cargo, que lograba meterse un poco dentro de las botas tendencia de 8.5 centímetros que encantó a todos.

El calzado fue confeccionado en cuero, incluyendo su forro interno y su suelin. Además, es de calce directo, no lleva cierre lateral, pero sí un herraje de niquel que le da un toque de oro.

El look street style de Julieta Poggio

Las botas tendencia de Julieta Poggio

Julieta Poggio le dio un detalle femme y delicado a un estilo urbano, que suele ir acompañado de zapatos bajos o zapatillas deportivas. De esta manera, llamó la atención en un evento de la semana más importante de la moda en la Argentina. Si bien no fue parte de la pasarela, se llevó los halagos de todos sus seguidores, quienes no dudan en escuchar sus consejos con respecto a las tendencias. La ex Gran Hermano es una de las influencers juveniles más queridas del último tiempo, y llegó para hacer historia.

