Juli Poggio repudió a Santiago Martínez de Love Is Blind. Después de que este jueves 13 por la mañana Emily Ceco anunciara su denuncia a su esposo, las figuras del espectáculo se alzaron en defensa de la joven periodista de 24 años. Entre ellas, Juli Poggio quien le dedicó un sentido mensaje de sororidad a la mediática.

La ex finalista de Gran Hermano decidió dejar el claro su postura respecto al escándalo judicial de los participantes del reality Love Is Blind de Netflix, y utilizó a sus redes sociales como medio para canalizar su ira. La influencer mediante sus historias de Instagram se refirió a Santiago y lo liquidó con su pluma.

Santiago Martínez y Julieta Poggio.

El furioso repudio de Juli Poggio contra Santigo Martínez de "Love is Blind"

Emily Ceco denunció por violencia de género a su esposo Santiago Nahuel Martínez, a quien conoció a ciegas hace un año a raíz del reality. Ambos luego de que finalizara la grabación del show, se casaron por civil, viajaron a Europa y se fueron a vivir solos juntos a una casa ubicada en Ituzaingó, Buenos Aires. Allí la periodista soportaría durante meses los malos tratos de Santiago Nahuel.

En vivo en Bondi Live en el programa de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno la comunicadora dio a conocer los detalles del calvario en que se encontraba y mostró uno de los golpes que recibió por parte de Martínez.

A raíz de esto, Julieta Poggio empatizó con la joven y decidió publicar en su cuenta de Instagram ante sus tres millones de seguidores lo que piensa acerca de lo que tuvo que atravesar Emily Ceco. “Un asco. Ojalá la condena social haga lo que a veces no hace la justicia”, sentenció la finalista de Gran Hermano 2022.

Con una imagen de una noticia que anunciaba que el entonces esposo de Emily había sido denunciado por violencia de género, Julieta Poggio dio a conocer su disgusto con que aún en 2025 sigan ocurriendo casos del estilo de Emily. Este mensaje de repulsión a sus actitudes fue uno de los tantos que recibió el empresario. Al igual que Julieta, Cinthia Fernández también se manifestó conforme a lo ocurrido y calificó de “nefasto” y “carente de huevos” a Martínez.

Cinthia Fernández también repudió a Santiago Martínez en Instagram

El furioso repudio de Juli Poggio contra Santigo Martínez de "Love is Blind" no fue el único pero sí marco el ejemplo hacia sus fans, instando a no permitir tales malos tratos. Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 para atención, contención y asesoramiento.

