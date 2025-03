Juli Poggio, la influencer y participante de Gran Hermano 2022, compartió en una entrevista cómo se enteró del embarazo de su amiga Daniela Celis. Ambas figuras de internet forjaron una amistad adentro de la famosa casa, que luego se sostuvo en el tiempo.

Actualmente las hijas de Daniela, Aimé y Laia, tienen un año y viven felizmente con sus papás. Sin embargo, cuando pocas eran las personas que sabían de su embarazo en 2023 Julieta fue una de las primeras en enterarse y de forma insólita.

Juli Poggio y Daniela Celis en Gran Hermano 2022

Cómo Julieta Poggio se enteró que Daniela Celis estaba embarazada de Thiago Medina

Durante su participación en el programa “Rumis” del canal de streaming "La Casa", Juli Poggio recordó el momento exacto en el que Daniela le dio la noticia. En medio de una charla entre amigas, Juli había estado insistiendo para que Daniela saliera a bailar con ella, sin saber que, la respuesta que recibiría sería mucho más significativa.

"Le estaba insistiendo para salir a bailar desde hacía semanas. Le decía 'Dale Dani, sos una ortiva, te haces la fiestera y no salís, me tenés cansada, no sé qué te pasa, no te aguanto ni una excusa más'", comenzó relatando la bailarina. Después de sus persistentes intentos por sacar a Daniela de casa, su amiga finalmente le reveló el secreto que haría que las salidas nocturnas se vieran interrumpidas por un tiempo.

“Me lo dijo por teléfono ‘estoy embarazada’. Hasta ahí pensábamos que era uno, después cuando me dijo ‘amiga son dos’ fue tremendo”, contó la exparticipante del reality.

Con el pasar de los meses, la expectativa por la llegada de las niñas fue creciendo a la par que se acercaba el día del parto. Aimé y Laia nacieron el 29 de enero de 2024 en el Hospital Austral de Pilar a las 10:45 de la mañana. Nueve meses después fueron bautizadas en la basílica de Luján en donde Julieta Poggio se convirtió en la madrina de las niñas.

Juli Poggio es la madrina de Aimé y Laia Medina Celis

