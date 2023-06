Marcos Ginocchio fue tendencia en Twitter luego de que Julieta Poggio confirmara en “Fuera de Joda” que estaba separada de su ex novio Luca Berdelli.

Los fans del ganador de Gran Hermano 2022 que sueñan con ver al Primo y a Disney juntos, hicieron tendencia al salteño con el hashtag “Dale primo que es ahora”.

La repercusión en Twitter con la separación de Juli Poggio

Los usuarios en las redes vieron que la chispa entre los participantes nació dentro de la casa de Gran Hermano, es por que eso que una vez confirmado en primera persona por Juli Poggio que esta soltera, esperan con ansias verlos juntos.

Juli Poggio confirmó su separación de Luca Berdelli

Durante el programa “Fuera de Joda”, los ex Gran Hermano recibieron a Vero Lozano, quien fue la que le dio el pie para que cuente la novedad.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli se separaron

“Juli vos tenías algo para contar ¿no?”, comenzó diciendo la conductora de "Corta por Lozano". A continuación, Juli Poggio dijo: “Quería contar que por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en un vivo, ¿no?”. Luego, agregó: “Es muy difícil pero bueno, está todo más que bien, las cosas están super bien, pero estamos en un momento como muy difícil”.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Si bien los motivos no fueron del todo claros, Julieta Poggio dijo: “Yo estoy como encontrándome a mí misma con todas estas cosas que me están pasando”. Para cerrar, la semi finalista dijo: “Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí y siento que se merece lo mejor y que en este momento no se lo puedo dar”, finalizando con el tema.

