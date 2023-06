Julieta Poggio y Coti Romero participaron de Gran Hermano 2022 y, al comienzo del reality, mantuvieron una amistad que parecía ser inquebrantable para el adentro. Sin embargo, lo que veíamos desde afuera era algo contrario: la correntina estaba usando a Disney para su estrategia de juego. Desde los inicios, ella siempre jugó junto a Alexis Quiroga, quien es su novio, y utilizó su falsa amistad con Daniela Celis, Romina Uhrig y la finalista para evitar quedar en placa.

De todas formas, los esfuerzos de Coti Romero por ocultar esta jugada no bastaron, y Julieta Poggio se enteró de todo esto con un grito del afuera. A partir de ahí, cambió todo en su relación y Disney la enfrentó, desencadenando una tremenda discusión en la que también participó Romina Uhrig.

Julieta Poggio y Tomás Holder

Al terminar el reality y salir de la casa más famosa del país, todos hubiesen pensado que la relación entre ellas dos podría mejorar y olvidar lo que sucedió durante el juego. Y de hecho parecía que iba a ser así cuando Coti Romero se acercó a ella para felicitarla por llegar tan lejos en Gran Hermano. Pero parece que Julieta Poggio no pudo superarlo, y todo se agravó cuando escuchó lo que la correntina dijo sobre ella mientras eran amigas dentro de la casa.

En una entrevista con Pablo Agustín, un exitoso youtuber, Julieta Poggio habló sobre su mala relación con Coti Romero. "No me dolió la jugada sino otras cosas. La verdad es que salí y escuché las cosas que había dicho de mí, cosas feas de cuando éramos amigas que no me gustaron", explicó la finalista del reality.

Luego de las declaraciones, Pablo Agustín intentó que Julieta Poggio se muestre un poco más blanda con respecto a Coti Romero, pero ella no cedió. "Pero afuera, ¿pudieron hablar o no hubo interés y no sucedió?". Entonces, la bailarina fue contundente con su respuesta: "Yo no tengo intenciones siquiera de hablar con ella por esto que te digo: no fue lo que ella hizo por juego sino por las cosas que dijo de mi".

El curioso parecido que le encontraron a Julieta Poggio

Julieta Poggio está teniendo un éxito enorme y las propuestas laborales le llueven. Ahora, está formando parte de un streaming junto a Nacho Castañares, la Tora y Daniela Celis, llamado Fuera de Joda.

Fue en una emisión de este programa que Julieta Poggio reveló un parecido que le encontraron y le consultó a sus compañeros sobre esto. "Amigos, me dicen que soy igual a Rauw Alejandro, ¿para ustedes también?", preguntó la bailarina.

Julieta Poggio reveló que le dicen que se parece a Rauw Alejandro

"Amiga, muy parecida en esa foto", respondió la Tora. Entonces, Julieta Poggio reconoció que se siente halagada por esto. "Igual Rauw, halago. Siempre me están comentando eso. Para mí porque tenemos los dientes parecidos, grandes. Y no sé como que somos morochitos".

NL.