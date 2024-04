Julieta Poggio llamó la atención de los medios al caminar de la mano en Mendoza con Fabri Maida, un reconocido modelo, y rápidamente comenzó a protagonizar varios rumores e incluso se escuchó la fuerte versión de que los habían visto a los besos en un boliche.

Ahora, la joven exhermanita decidió romper el silencio y hablar sobre el tema en un móvil de Socios del Espectáculo. “Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo”, comenzó Julieta en el ciclo.

Imagen reciente de Julieta Poggio.

Al escucharla, el cronista le preguntó si solo era su amigo, a lo que la ex participante de Gran Hermano respondió sin filtros: “¿Amigos con derechos no existen?”. Pero eso no fue todo, ya que Poggio agregó: “O sea, un día me van a ir con él, otro día me van a ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”.

Por último, Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores al admitir en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta. Obvio”.

Qué dijo Julieta Poggio sobre el nuevo juego de Coti Romero en Gran Hermano

Su excompañera volvió a la casa más famosa del país, y la joven modelo no se quedó callada sobre la nueva estrategia de la correntina. "Quemó rápido sus fichas", comenzó la exhermanita y agregó: "Estar ahí y cerrar la boca debe ser muy difícil".

Para cerrar el tema, Julieta Poggio aclaró que hubiese hecho ella en el lugar de Coti Romero: "Yo me hubiera integrado un poquito más en la casa", y sumó: "Coti no va a poder jugar sola en esta instancia. Necesita aliados. Y me parece que quemó un poquito sus fichas".

J.C.C