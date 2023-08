Julieta Poggio fue relacionada en las últimas horas con nada más y nada menos que Fran Stoessel, el hermano de Tini Stoessel. Desde que salió de la casa, la actriz fue vinculada también con Marcos Ginnochio, luego de anunciar su separación de Lucas Bardelli.

Luego de que saliera a la luz el rumor del romance con Fran Stoessel, Julieta Poggio decidió ponerle punto final a las especulaciones y rompió el silencio en diálogo con Estefi Berardi que contó en "Mañanísima" cómo fue la charla que tuvo con la artista.

Fran Stoessel.

Según el relato de Berardi, Julieta Poggio no sale de su asombro al escuchar los romances que se le asocian. "No es verdad. No sé quién inventó eso, ni por qué", expresó la actriz que forma parte del elenco de "Coqueluche".

"La verdad, me muero. Inventan cada cosa", agregó Julieta indignada por las versiones acerca de su vida privada. De esa forma, dejó en claro que no es real lo que se dice de ella y el hermano de Tini Stoessel.

Cómo inició el rumor de romance entre Julieta Poggio y Fran Stoessel

Fue Papparazzi el medio que hizo trascender la noticia con el dato de que habrían visto a la actriz y al hermano de la cantante bailando y besándose en la Bresh.

Como si eso fuera poco, en "Fuera de Joda", el sonidista disparó una canción de Violetta, serie que protagonizó Tini Stoessel, por lo que ante la sorpresa, La Tora lanzó: "EPA! ¿Es una indirecta?". A lo que Julieta Poggio respondió con una sonrisa que dio a entender que sí.