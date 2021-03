Julieta Prandi aseguró que quiere que su exmarido, Claudio Contardi vaya preso

Tras el abandono de sus hijos Mateo y Rocco en la puerta de su casa por parte de su exmarido y padre de los niños, Claudio Contardi, Julieta Prandi vive un nuevo calvario y quiere justicia, por eso lo denunció y además pidió que el juez que interviene en la causa que el padre de los chicos no se acerque ni se comunique con ellos hasta una nueva audiencia. Pero para sorpresa de muchos la actriz va por más y quiere verlo preso.

Pero el pedido por el momento fue rechazado y Julieta mostró todo su enojo en Paparazzi: “El juez no suspendió el régimen de visitas, y Mateo no quiere ir con su papá. Le tiene mucho miedo. Entonces, fui el sábado a hacer la denuncia y pedí una perimetral, que todavía no me dieron”

“Más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón, que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual”.

“No voy a bajar los brazos más allá de todo lo que me robó este delincuente, que robó 21 años de trabajo. Pero eso es lo de menos, lo más importante son mis hijos. A ellos no los van a tocar. Voy por todo”, dijo Julieta.

Cuando el cronista le preguntó si quiere ver preso a Contardi, Prandi no vaciló: “Eso sería un plus porque es lo que se merece. Es un delincuente, estafador, maltratador, un poco de todo. Yo no quiero que mis hijos sientan miedo ni sean abandonados, maltratados o que nadie les levante la mano. No lo voy a permitir. Mateo está con terapia desde el año pasado y ahora no sé si no tendrán que hacer los dos”.

Julieta Prandi fue denunciada por su exmarido por impedimento de contacto con sus hijos

Hace unas semanas explotó un nuevo escándalo entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi cuando él abandonó a los hijos que tienen en común Mateo y Rocco en la puerta de la casa de ella argumentando que ya no los podía cuidar. La modelo y conductora realizó la denuncia policial pero ahora salió a la luz que el empresario la denunció por impedimento de contacto con sus hijos.

En la denuncia de ella, a través de su abogada Ana Rosenfeld, se pidió que se interrumpa el régimen de comunicación del padre con sus hijos hasta que se realice una pericia psicológica sobre él y los niños.

"Nos enteramos que la otra parte hizo una denuncia por impedimento de contacto. Por supuesto que esto va a colisionar con nuestra pretensión de que el régimen sea suspendido hasta que se le hagan las periciales psicológicas a él y los chicos, por la cámara Gesell, para determinar la situación de vulnerabilidad", explicó la abogada en Todas las tardes, por El Nueve.