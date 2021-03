Claudia Fontán y El Loco Montenegro: ¿la nueva pareja de Masterchef?

Claudia Fontán ingresó esta semana a Masterchef Celebrity y ya revolucionó el certamen. En esta oportunidad, la bella rubia tuvo un momento de coqueteo con el Loco Montenegro y muchos no dejaron pasar que podría pasar algo más entre los participantes.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le reveló a los concursantes el desafío del día: cocinar comida de avión. En ese momento, Claudia reveló que cuando era joven quiso ser azafata, sin embargo la altura no se lo permitió. "Tenías que medir de 1,70 cm para arriba", dijo la Gunda al tiempo que el conductor decía que Montengro habría dado con la talla.

"Me puedo parar al lado de él con distanciamiento social para que se ve la diferencia de alturas", dijo Fontán e inmediatamente corrió a ponerse cerca del concursante. "¿No seríamos una pareja divina?", dijo. "Me encantaría que me haga a upa", agregó. "Yo no tengo problema", le retrucó el basquetbolista.

¿Se ha formado una pareja?