Julieta Prandi vivió un momento angustiante cuando su ex fue a buscar a sus hijos al colegio

Ayer en horas del mediodía la justicia le comunicó a Julieta Prandi y su abogada, Ana Rosenfeld que debían pagar una multa de 50 mil pesos por haber expuesto públicamente en diferentes medios de comunicación el drama familiar que involucra a los hijos que la modelo y conductora tuvo con Claduio Contardi y también le advirtió que si vuelve a hablar de ellos será sancionada una vez más. En medio de esta situación ella contó que los niños volvieron a la escuela y ella vivió un momento angustiante cuando su ex fue a buscarlos a la institución.

En "Hay que Ver", el programa de elnueve, Prandi relató lo que sucedió con su hijo mayor al ver a su padre, sin decir el nombre para no ser multada otra vez: "Me lo manifestó a mí y a la directora, le dijo que no se quería ir, que quería volver a mi casa y está en su derecho. La ley lo ampara, es el derecho de un niño, no lo pueden obligar y no se fue", explicó.

Julieta se también dijo que estaba indignada y sorprendida con la medida que tomó el juez en su contra pero que está a la espera de ue se realice la Cámara Gesell con los menores para que sean ellos los que cuenten qué sucede cuando están con su padre y cuál es el deseo de ahora en adelante.

"Los que van a tener que rendir cuentas son ellos. Estoy preservando la salud y la seguridad de mis dos hijos. Mis chicos fueron evaluados por psicólogos y por mí, que pidan todas las pericias que quieran pedir. Lo único que me importa es que el juez resuelva", cerró ella indignada y más que nada preocupada.

Luego de que su exmarido, Claudio Contardi hace más de un mes dejara a los hijos que tuvo con Julieta Prandi, Mateo y Rocco en la puerta de la casa de ella argumentando que ya no los podía cuidar (según relató Julieta) la modelo y conductora habló en todos los medios no sólo de ese hecho sino de los problemas que tenían los nenes con su papá y hasta contó que había pedido una medida perimetral para que el empresario no se acerque a ellos. Esto no sólo no prosperó sino que ahora la justicia la multó con 50 mil pesos por hablar de la situación de sus herederos públicamente.

Según informó Carlos Monti en "Nosotros a la Mañana" también esta multa fue para su abogada Ana Rosenfeld por exponer, como mencionamos antes a los menores en los medios de comunicación y las redes sociales. “El juez acaba de prohibir a los medios hacer declaraciones públicas acerca de pormenores que tengan que ver con la relación de los chicos con el papá”, contó el periodista en el ciclo de eltrece y amplió...

“La Justicia decide imponer una nueva multa de pesos 50 mil pesos a la señora Julieta Prandi y a su letrada Ana Rosenfeld, quienes deberán además abstenerse de brindar información en medios gráficos, televisivos y portales de internet respecto al estado procesal de las partes en trámite. Como así también, todo modo de relación paterno filial de los niños”, leyó Monti lo que dictaba el acta de los tribunales de San Isidro.

Por su parte la letrada María Bellini, que forma parte del equipo que la asesora reveló que los menores retornaron al colegio tras dos semanas de ausencia y su padre se presentó para llevárselos en contra de la voluntad de su madre. "Ella tiene que trabajar porque hace más de dos años que no le pasa alimentos pero tiene miedo porque pasan estas cosas, Contardi se presenta en el colegio. Hay una causa por corrupción de menores y los niños le tienen miedo", cerró. ¿Qué pasará?