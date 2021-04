Pampita y Roberto García Moritán eligieron a los padrinos de su beba en camino

Pampita y Roberto García Moritán escogieron a los padrinos de su beba en camino. La conductora de televisión y su galán nombraron a cuatro amigos que no son del ambiente para este importante rol.

Según reveló La Nación, de las dos madrinas se encargó la modelo de 43 años y de los dos padrinos el empresario gastronómico. Lo dieron a conocer durante la celebración del Baby Shower el último martes.

Para el evento, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña pidió a sus invitados que llevaran obsequios simples y de uso diario ya que cuenta con todo lo que su niña, próxima a nacer a fines de junio, necesita.

Pampita habló de los antojos de su embarazo

Ale Martínez consultó a Carolina Pampita Ardohain por sus antojos durante el embarazo y la conductora dejó a todos boquiabiertos con su respuesta.

“No tengo antojos, la verdad que no. No tengo antojos. Voy a aprovechar en algún momento”, remarcó Pampita.

“No hay nada, sí me gustan mucho más las frutas y las verduras. Nada me da asco, no le hago asco a nada”, finalizó Pampita.