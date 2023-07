Julio Iglesias se convierte en viral cada año cuando se acerca el mes de julio. Durante los últimos días de junio empiezan a circular diferentes memes advirtiendo la llegada del séptimo mes del año y el cantante es el protagonista de cada uno de ellos.

El ingenio del público se sigue superando al momento de crear nuevos memes utilizando la imagen de Julio Iglesias, quien se hizo eco de este suceso viral y rompió el silencio sobre lo que ocurre con su nombre cuando se acerca el mes 7.

"Tengo que hacer más fotos de esas, tendría que hacerla de otra manera, pero esa foto de 'y lo sabes', no sé quién empezó esa historia, pero es una historia simpática", reconoció Julio Iglesias que al parecer se toma con humor la situación.

Sin embargo, admitió: "He visto cosas un poco desagradables que no me han gustado, como siempre, pero hay cosas muy simpáticas con esa foto". De esa forma, Julio dejó en evidencia que vio todo tipo de memes.

Julio Iglesias se refirió a la exageración que usan en los memes

"Te pintan como un tío que ha sabido vivir la vida", comentó el entrevistador. "Un poco exagerado, soy papá de toda España, esas cosas de todos los niños revueltos allí viendo... Bueno pues, son cómics, una pequeña comedia exagerada", respondió el artista español.

"Si eso a los chiquillos de 15 años les ha servido para conocerme, encantado de la vida", cerró con optimismo Julio Iglesias que aceptó que el hecho de ser viral en un meme, es que las nuevas generaciones aprenden quién sos.