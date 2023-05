Medios de comunicación de todo Iberoamérica hablan de la salud del legendario cantante español, Julio Iglesias. El hermetismo detrás de lo qué pasa realmente con el cantautor sobrepasó a uno de sus mejores amigos en Argentina, Alberto Mateyko, quien desesperado, hizo público un mensaje y luego lo borró.

Tras el misterioso mensaje de Alberto Mateyko, en A LA TARDE de América TV, Luis Ventura reveló detalles indéditos de la conversación privada que tuvo con El Muñeco Makeyco, y la panelista Cora Debarbieri contó cómo está de salud hoy el cantante Julio Iglesias.

Julio Iglesias.

¿Qué decía Alberto Meteyko en su mensaje?: “¿Qué anda pasando Julito? ¿Por qué tanto silencio? Por eso tantas conjeturas. Jorge rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas, salió Daniel Scioli a desmentir al Puma Rodríguez, pero eso salió en todos los medios de comunicación. Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara a la gente me pregunta sabiendo que nuestra de nuestra amistad y yo digo, “no sé nada” ¿qué anda pasando, Julito?”, fue el mensaje del locutor con etiqueta a Julio Iglesias.

Según Luis Ventura, Mateyko habló con Iglesias y le confirmó todo: “Mateyko está que se lo llevan los demonios… Lo llamé y me reconoció todo, pero no quiso salir al aire”, remarcó el periodista y replicó los textuales de Mateyko.

Por qué preocupa la salud de Julio Iglesias

Julio Iglesias tiene 79 años y lleva varios años sin salir de Madrid, fuera de los escenarios debido a problemas de salud que lo aquejan y que a su edad le pasan factura. Cora Debarbieri contó más detalles en A LA TARDE.

“Julio Iglesias está retirado ya de los escenarios hace bastante tiempo por estos Dolores que él viene sufriendo desde hace muchísimos años. Él tuvo muy, muy de jovencito, un accidente terrible que tuvo que ser sometido a una intervención en su columna vertebral y esto le trajo a lo largo de su vida muchos dolores y muchos inconvenientes, y al parecer, ahora siendo mayor, es mucho peor estos dolores y los inconvenientes”, aclaró la periodista.

“Por eso en su momento se lo vio con dificultad para caminar como veíamos en la fotografía que mostramos hace un ratito. Él decidió retirarse del tema de las grabaciones. Decidió retirarse de los escenarios también y preocupa porque en realidad todos se van enterando por terceras personas. La realidad es que aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa que julio no levantó un teléfono o no responde a los llamados”, sumó Cora.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones”, comentó Matías Vázquez, panelista del programa.