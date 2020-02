El insólito motivo por el que casi pierde la vida Justin Bieber

Luego de tantas fiestas descontroladas y amaneceres perdidos, cuando Justin Bieber (25) apareció mostrando una imagen poco saludable, muy delgado, ojeroso, visiblemente desmejorado, se dijo que era consecuencia de la vida que estaba llevando y de su adicción a las drogas, de la que él mismo supo hablar en su momento. Sin embargo, luego de una larga ausencia, reapareció con su esposa desde 2018, la modelo Hailey Baldwin (23), y dijo que contaría su verdad. “Me acusan injustamente de drogarme con metanfetaminas pero esa no es mi realidad. He vivido años difíciles hasta dar con el tratamiento adecuado para el mal que sufro y que me habían dicho que era incurable. Me diagnosticaron la enfermedad de Lyme y padecí un grave caso de mononucleosis crónica que afectaron mi piel, mi cerebro y mi salud en general porque hasta mis funciones cerebrales estaban limitadas. He estado peleando por mi vida desde que me picó una garrapata y casi muero por eso”, reveló Justin anticipando que contará toda su verdad en un documental de YouTube que se lanzará próximamente.

