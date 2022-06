Justin Bieber acaba de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que saluda a sus fans y le explica él mismo a sus fans, el porqué debió suspender sus recitales en Toronto, Canadá, del 7, 8 y 10 de junio. Resulta que el artista sufrió una parálisis facial que lo dejará un tiempo indeterminado fuera de los escenarios.

“Importante, por favor miren: Los amo, chicos y manténganme en sus oraciones”, tituló Justin Bieber su video. En su posteo, se puede ver cómo el cantante no tiene control de su ojo izquierdo, el cual se mueve a un ritmo diferente.

Justin Bieber sufrió una parálisis facial y preocupa su salud: “Manténganme en sus oraciones”.

Justin comentó que le diagnosticaron que padece el síndrome de Ramsay Hunt. Ante las declaraciones y el pedido emotivo de oraciones por su salud, millones de fanáticos y amigos le brindaron su apoyo incondicional y le hicieron ver con amorosos mensajes, todo lo que lo aman.

¡Hola a todos, aquí estoy! Quería actualizarlos sobre lo que ha estado pasando. Obviamente, como probablemente puedas ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, es un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis como pueden ver”, expresó el cantante.

Justin Bieber sufrió una parálisis facial y preocupa su salud: “Manténganme en sus oraciones”.

Bieber le enseñó a sus fans, cómo podía mover solo un lado de su cara y la otra parte, estaba totalmente fuera de su control: “Este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír en un lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”.

Qué dijo Justin Bieber sobre sus shows cancelados

“Para aquellos que están frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows. Obviamente, físicamente no soy capaz de hacerlos. Esto es bastante serio como puedes ver. Desearía que este no fuera el caso. Pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”, expresó el cantante.

“Espero que entiendan y usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al 100% para poder hacerlo. Hacer lo que nací para hacer, pero mientras tanto, les digo que tengo que ir a descansar para poder poner mi cara donde se supone que debe estar. ¡Los amo, chicos!”, le dijo a sus seguidores en la red social.

Justin Bieber sufrió una parálisis facial y preocupa su salud: “Manténganme en sus oraciones”.

Finalmente, Justin Bieber le agradeció a sus seguidores la paciencia y comprensión, pues por ahora no hay nuevas fechas para sus recitales: “Gracias por ser pacientes conmigo, voy a mejorar y hacer todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad y volverá a la normalidad solo el tiempo, y no sabemos cuánto tiempo será. Voy a estar bien, espero y confío en Dios y creo en que todo esto se detiene por una razón y no estoy seguro de cuál es en este momento. Pero mientras tanto me voy a descansar y te amo”.