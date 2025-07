Después de que la China Suárez revelara diversas situaciones vividas con Benjamín Vicuña, mientras aún estaban en pareja, la farándula volvió a revolucionarse. Ángel de Brito, conductor de LAM, contó a través de sus historias de Instagram cómo vive el chileno los días posteriores a las duras acusaciones y la actriz salió al cruce duramente.

El conductor del ciclo nocturno de América aseguró que Vicuña no tuvo contacto con sus hijos, Magnolia y Amancio, en los últimos tres días debido a que “su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera le apagó el teléfono y el abogado sin respuesta”. Frente a esto, la pareja del futbolista respondió mediante historias con un video.

Ángel de Brito sobre Benjamín Vicuña y sus hijos

La respuesta de Ángel de Brito ante las acusaciones de la China Suárez: "estás en otro continente leyéndome"

Después del polémico enfrentamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por el viaje de ella a Turquía y la idea de llevarse a los hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio, Ángel de Brito reveló ciertos datos que cayeron muy mal en la actriz. Como consecuencia, Eugenia y el conductor de LAM tuvieron un fuerte cruce en redes.

El conductor aseguró que el actor no veía a sus hijos hace tres días y sumó que “Benjamín fue a buscarlos a la casa, nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada”. Como si esto fuera poco, agregó que “fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto” y reveló que existen video de Benjamín en la puerta de la casa de la China. “En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana”, confirmó.

El relato de Ángel sobre la actualidad de Benjamín Vicuña

Frente a esto, la actriz, desde Turquía, compartió un video desmintiendo la información del periodista y lo “escrachó” en sus historias de Instagram. “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”. En dicho video se escucha a Benjamín decir que está con sus hijos y que se quedarían a dormir con él.

Con esta información, Ángel respondió y destacó tres puntos. “Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras”, inició; “El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña”, continuó y, por último, aseguró que “mentirosa serial, te encanta ser mediática y están en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX”.

Duras palabras de Ángel

“Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”, finalizó la China, pero no así Ángel: “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.

Respuesta de Ángel

