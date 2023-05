Kany García se presenta hoy, viernes 26 de mayo en el Luna Park, show que promete ser único dentro de la gira, ya que su relación con nuestro público así lo requiere. En la previa de su presentación, la cantautora puertorriqueña, que es una de las artistas más completas del habla hispana, conversó con Revista Caras y nos contó detalles del detrás de escena y algunas curiosidades.

¿cómo te sentís de haber llegado a nuestro país? tenés una relación muy cercana con nuestro público.

—Así es, estoy bien contenta, feliz. Para mí es como siempre buscar razones y excusas para estar aquí. Me encanta no sólo Argentina sino obviamente su público, su gente y un poco también los lazos que he ido creando con colegas, con amigos, con amigas con tantas cosas que uno va echando raíces y con el pasar de los años al mirar atrás uno se percata de eso, de la relación tan linda y tan cercana que he creado.

¿Cómo definirías al público argentino?

—¡Uy! Decir el mejor siempre hace que los otros me van a estar tirando con todo, pero la verdad es que es tan exquisito...es un público muy distinto, no es comparable. Hay ciertos públicos en ciertos países que puedo decir que se asemejan, Argentina es otro idioma. Yo creo que es la manera más fácil de describirlo como artista, es otro lenguaje totalmente diferente que hasta que no lo vives, no lo entiendes.

Kany García.

¿Cómo te preparas para tu presentación en el Luna Park?

—Estoy contenta y feliz porque siempre es un reto, cuando venimos a Argentina para mí es un show que no tiene nada que ver con la gira. La fecha del Luna Park no va a tener nada que ver con las otras. Por ejemplo, me río mucho con la gente que me dice 'vengo a Rosario y después voy a Buenos Aires' y digo 'bueno, qué bien porque vas a tener dos shows que no tienen nada que ver'. Y ese es el gran reto, siempre para Buenos Aires evalúo mucho y soy muy puntual con qué quiero contar, a quién quiero invitar, qué quiero hacer... y me encanta que eso suceda porque se vuelve para mí como un refrescar todo lo que vengo haciendo y a la vez energéticamente es un llenarte de energía total para lo que se viene.

¿Va a haber sorpresas?

—Sí, hay sorpresas, hay 4 maravillosas sorpresas.

Sé que te gusta mucho estar muy detrás de cada detalle de los shows, ¿cómo vivís el detrás de escena?

—Pues ahora mismo lo vivo con una intensidad que antes pensaba 'no, le tengo que bajar' y ahora lo contrario, ahora digo le tengo que continuar de esa forma porque es lo que hace que las cosas puedan salir. Detalle tras detalle, desde musicalmente, cada vez cuidar más la banda, que tengan preparaciones. Por ejemplo, para el Luna llevamos como 8 o 9 ensayos que son las pruebas de los sonidos de todos los otros países. Venimos de hacer nueve fechas en Colombia y ensayábamos lo normal: el opening, la despedida, alguna canción en el medio que toque toda la banda para ver sonido y ya. Ahora es puntualmente, qué va a pasar en el Luna, entonces ha sido bonito porque venimos preparándonos de hace rato y se supone que lo que la gente vaya a ver esté todo fríamente calculado.

Kany García.

Curiosidades de Kany García

¿Qué pide Kany en su camarín?

—No sé si soy de mucho pedir, para mí es poca cosa. Pido whisky, siempre tomo whisky con mis músicos y nos damos como un chorrito de whisky. No soy de mucho comer antes de los shows, tengo poquita cosa como hummus, cositas bien livianas, no soy de mucho más pedir. Y me gusta consentir o sea que también tengo cosas a veces que pido para los demás que andan en el equipo, no para mí.

¿Tenés algún amuleto para subir al escenario?

—Tengo una cadena que uso siempre de mi papá que es lo que siempre soñaba que me regalaran, me la regaló y siempre la tengo puesta que es un escapulario. Es raro que me suba sin él, soy media supersticiosa con él de que me pongo vestidos o cosas que mi vestuarista a veces me dice ‘ay Kany, esto no se te ve bien, ¿te la puedes quitar?’ y se la doy a él y pienso ‘bueno, está bien al menos está cerca, está en el escenario, todo va a salir bien’ (risas).

¿Qué es lo más extraño o emocionante que visite en un show?

—Una vez viví en Buenos Aires algo que me voló la cabeza que fue bajarme, y lo normal, te bajas, te piden otra y te subes. Me acuerdo que fue la primera vez que tocamos acá, y me bajé otra vez, me pidieron otra, dije ‘bueno, de nuevo pues me subo’, me bajé la última vez, me quité todo, la caja, los audífonos, parte de la ropa, me llama el mánager y me dice ‘Kany la gente no para, esto se va a caer, tienes que volver a salir’ y dije ‘pero ¿cuántas veces voy a salir?’ Son insaciables. Eso fue la cosa más loca, nunca he tenido que subirme tres veces, entonces gracias a eso fue que ahora medio que nos preparamos y decimos falsa salida, salida de verdad, salida por si acaso, salida de Argentina (risas).

Kany García.

Hiciste colaboraciones con artistas internacionales de gran nivel, ¿Cuál es una colaboración que sueñes hacer?

—Hay un montón de cosas, por ejemplo, con argentinos quiero hacer algo con Nicki Nicole, yo siempre fui fanática de Juan Luis Guerra, me encantaría hacer algo con él. Hay un montón de gente porque es que también hay ahora como una mezcla tan bonita de artistas nuevos que están haciendo cosas súper cool y gente también que ha admirado toda la vida y que todavía son relevantes, que están ahí y que seguirán estando. Mateo de Conociendo Rusia, me encanta lo que hace. De México, hay gente como Karin León que me gusta un montón, cuando hice esto con Cristian Nodal fue como fascinante el mundo del Regional, entonces por donde quiera que mire ahí hay muchas cosas bonitas con gente que quiero trabajar. Jorge Drexler, no he hecho nada con él todavía y por ahí puedo seguir...

¿Cómo llegan los nuevos géneros a tu cabeza y a tu corazón para después trasladarlos a los discos?

—Llegan por medio de los viajes. Por ejemplo, ahora mismo estaba yo antes de ayer hablando con mi baterista que me dice ‘mira, quiero conseguir un bombo legüero y ya que vamos a Argentina creo que es el lugar’. Claro, nosotros nos empezamos a relacionar mucho con el folklore en la medida que estamos en los sitios y eso tiene un efecto brutal en lo que voy haciendo. Las visitas a México también han hecho que quiera hacer mucha música regional mexicana y hace diez años, tú pensabas, no puede Kani García o cualquiera. Esta artista es de merengue, esta es una artista de pop, se etiquetaba mucho. Las etiquetas cada vez nos las estamos quitando para todos niveles personales, que eso genial, pero estamos viendo un reflejo en la música también, tú ya no estás viendo un artista que hace trap que no te puede hacer pop, que no te puede hacer reggaeton o que no te puede hacer salsa o lo que le dé la gana, eso es eso nos ha añadido un elástico musical impresionante que creo que también nos lo está dando que se empezaron a hacer tantas colaboraciones que antes eran impensadas y que todo era esta cosa purista, que cada vez existe menos.

Sí, aparte también la tecnología acerca mucho, hoy afortunadamente se pueden hacer colaboraciones sin necesidad de estar presencialmente en el mismo lugar y eso también ayuda un montón

—Ayuda un montón. Creo que es rarísimo, ya es como un privilegio y honor que estemos en el mismo espacio o hasta que hagamos videos en el mismo espacio porque ya también la pandemia, no hizo ver que no era necesario. Yo me reí mucho con el álbum anterior de de Soledad Pastorutti que me dijo para hacer una colaboración y hacemos el vídeo y le digo ‘pero ¿cómo hacemos un vídeo si es invierno en Argentina y es verano en Puerto Rico?’ y lo logramos, cuando ves el video dices ‘qué nítido’, parece que estamos en el mismo espacio y nada que ver.

¿Qué es lo que se viene, qué estás por lanzar?

—El 25 (de mayo), el día antes del Luna saco el primer sencillo de lo que va a ser mi próximo proyecto, eso me tiene bien contenta porque lo voy a presentar en Luna, será el primer lugar obviamente donde cante la canción, con el mejor público. Estoy contenta con eso, se viene una gira que acaba en noviembre, mañana anunciamos lo que va a ser la gira de México que es una gira también larga, entonces estoy ahora mismo haciendo el álbum, produciendo todo lo que es escribir todas las canciones, estar otra vez sumergida probablemente, el primer trimestre del año lance el álbum completo, pero este año por lo menos arranco. En agosto, saco el segundo sencillo, en enero el tercer sencillo y ya por ahí por marzo el álbum entero, así que en esa ando y estoy contentísimo porque mientras a la misma vez en contacto con el público y con lo que van a ser los shows que nos quedan.

Quién es Kany García

Si tuvieses que contarle a alguien que no te conoce cómo es Kani García ¿qué le contarías?

—Soy camaleónica, porque te puedo contar algo ahora y de aquí a dos años te digo no, esa no soy yo, soy otra, he ido cambiando (risas). Kany García pues soy una mujer puertorriqueña de familia española, que me catalogo más que todo como cantautora, dentro del ser cantautora me gusta fusionar mucho los elementos tropicales del Caribe como pueden ser la cumbia, la bachata, el vallenato también, con un montón de elementos de lo que es el pop, con elementos de lo clásico de lo que es un cantautor también de tocar con la guitarra. Y a nivel de letra, trato de utilizar tanto hablar de temas de justicia social, como temas totalmente cotidianos, cosas que le pasan a todo tipo de gente, un poco por ahí va la cosa.

Si tuvieras que invitar a la gente a tu show, ¿cómo los invitarías?

—Si ustedes quieren en una misma noche morirse de la risa, pasarla increíblemente bien, bailar, llorar probablemente, tener como un montón de emociones juntas, también crear conciencia y hablar de temas de conciencia que son totalmente cotidianos y necesarios pues todo eso lo van a encontrar en un solo show, así que los espero este 26 de mayo.

Galería de imágenes