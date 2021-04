Karina "la Princesita" aseguró que le encantaría volver a ser madre

A raíz de una un estado de Instagram que publicó Karina "la Princesita" en la que firmó "estoy en cinta" Barby Franco quiso saber si la extraordinaria cantante estaba embarazada y casi sin querer queriendo le sacó una impactante confesión a la estrella de la música tropical quien develó que le encantaría convertirse en madre otra vez. ¿Mensaje para su novio Nicolás Furman?

“La Princesita dejó a todos con la boca abierta cuando contó que se cruzó a el Polaco y Barby Silenzi en el mismo establecimiento de La Academia y les dijo que cuando ellos se quisieran ir a cenar o de joda, ella se encargaría de la beba Abril. Y todos se quedaron muy sorprendidos por la buena relación de ella con El Polaco”, contó la pareja de Fernando Burlando.

“¿Es un mensaje de La Princesita porque quiere ser madre nuevamente?, se preguntó Cora Debarbieri. “Y es que está enamorada, capaz que le agarran las ganitas. Que nos venga a contar”, dijo Pampita. “El otro día me llamó mucho la atención una publicación en el Instagram de Karina La Princesita porque puso ‘estoy en cinta’. Yo me acuerdo que mi abuela cuando estaba embarazada decía así. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo ‘no, ojalá’”, reveló Barby Franco.

Las románticas vacaciones de Karina La Princesita y su novio en el Sur

Hace pocos meses Karina La Princesita confirmó su noviazgo con el músico Nicolás Furman, y hoy en día se muestra feliz y espléndida. Si bien no suelen compartir muchas fotos y videos en pareja, ahora sorprenden al mostrar sus vacaciones.

Felices por este vínculo que crece a paso firme, se alejaron durante algunos días de la ruidosa Buenos Aires para disfrutar de su amor en el Sur argentino. En pleno viaje, la pareja se sacó una foto super enamorados.

Una vez, en la Patagonia Argentina, ella se animó a compartir imágenes de su intimidad: se la ve desayunando frutas, facturas y todo tipo de dulces mientras observaba el lago y las montañas