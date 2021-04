Nicole Neumann de novia: la primera foto junto a su nuevo galán

Al parecer luego de los rumores de romance con el piloto Juan Manuel Urcera, Nicole Neumann ha encontrado un nuevo amor de la mano de Luciano Vitori, un joven empresario que se encarga de limpieza de alfombras y trabaja con varias figuras de la Argentina, así lo informaron en "Los Ángeles de la Mañana" cuando mostraron la primera imagen de ellos juntos en un bar.

Con la conducción de Andrea Taboada (ya que Ángel de Brito se encuentra aislado por haber tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de Coronavirus) Yanina Latorre y Pía Shaw contaron que ambos se habrían conocido en los estudios de Kuarzo y que a partir de allí intercambiaron teléfonos y comenzaron a hablar hasta encontrarse y ver que onda. Mirá las fotos de su encuentro. ¿Nació el amor para Nicole?

Nicole Neumann apuntó contra un vecino que no la deja dormir

Mientras disfruta del éxito que tiene su conducción en Sábado Santo por América, Nicole Neumann se mostró muy molesta con un vecino y compartió el enojo con sus seguidores de Instagram. ¿Que sucedió? La modelo no lo aguanta más porque asegura que cada vez que intenta dormir la siesta, el hombre se pone a cortar el pasto y la despierta.

"¿No les digo? 20 minutitos tenía y a él se le ocurre cortar el pasto, obvio”, contó Nicole Neumann muy pero muy enojada en una historia de Instagram. Además le contó a sus millones de followers que esto es algo que sucede a menudo y que por la tarde (a la hora de la siesta) siempre escucha los mismos ruidos del vecino.

"Para los que no estaban al tanto, tengo un vecino o jardinero, no sé, que siempre, sea la hora del día que sea, porque no es siempre lo mismo y es muy poquito lo que tengo para dormir, se pone a cortar el pasto. Ahora, son dos”, dijo y publicó una foto en la que se la ve cansada con una figura de una mujer con pasto en la cabeza.