Karina La Princesita compartió alarmantes mensajes en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

La cantante habló de los ataques de ansiedad y generó misterio con sus publicaciones. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer. No podés respirar. Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”, expresó la artista.

Al parecer, Karina La Princesita sufre de ataques de ansiedad y, tal como contó ella misma tiempo atrás, enfrentó un duro juicio con la banda que la acompañaba en sus shows.

Los preocupantes mensajes de Karina La Princesita

“Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí. Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo, éramos empleados de los Serantoni”, contó en Twitter durante el año pasado.

Según su relato, los ex músicos de su banda le hicieron juicio a ella cuando trabajaba en nombre de una productora, que no se vio damnificada. “Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mi y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad", agregó en ese entonces.

Otro de los descargos de Karina, La Princesita que provocó intriga

Karina, La Princesita sorprendió con un contundente mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.

Mediante Stories, la cantante reveló que no atraviesa su mejor momento pero no se animó a contar los motivos. "Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", expresó la artista.

La cantante reveló también que fue la música la que la ayudó a seguir adelante. "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien", dijo y agregó: "Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también".