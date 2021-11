Participando en la pista de La Academia, Karina La Princesita, demostró ser una madre presente y muy pendiente de lo que sucede en su núcleo familiar. Además de invitar a su mamá a bailar la salsa de a tres, la cantante demostró en más de una oportunidad la relación que mantiene con su hija, Sol Cwirkaluk. Luego de que la hija del Polaco dijo que "no fue planeada", en las últimas horas madre e hija protagonizaron un nuevo enfrentamiento en redes sociales.

Karina "La Princesita" le puso los límites a su hija en público

“Ayer, cumplió 14 años mi princesa soñada. Mi reina hermosa, compañera y motor. Te amo @solcitocwirkaluk️ Tanto tanto tanto” escribió en julio pasado la cantante en sus redes sociales, saludando a Sol por su cumpleaños nº 14.

La hija del Polaco, comenzó escribiendo un mensaje en la red social del pajarito y lanzó “Viejos cuidas igual a nada de diversión”.

Ante el polémico twitt que escribió su hija, Karina citó el mensaje y escribió: “Niñas pequeñas igual nada de salidas no acordes a su edad. No se llama ser cuida, se llama amor. Si un papá o mamá te ama, no te dice todo que sí. Los ‘no’ también son amor”.

Como la artista le puso los límites en público a la adolescente, parece que Sol sintió vergüenza y decidió borrar su publicación. Ante la actitud de su hija, Karina se lo tomó con humor y escribió: “Mmm me borró el tuit xq estaba enojada dice.. Jajaja. Ahora quedé como una vieja loca que habla sola”.

Karina La Princesita enfrentó rumores de separación y cantó junto a su novio:

Karina La Princesita enfrentó rumores de separación y se mostró junto a su pareja, Nico Furman. La cantante acompañó al músico en una presentación en un bar donde ambos interpretaron al canción Shallow, de Bradley Cooper y Lady Gaga. Después de cantar junto al artista, la ex participante de La Academia no tuvo pruritos y culminó su show con un apasionado beso.

Días atrás, Yanina Latorre fue quien acusó a Karina La Princesita de ocultar su ruptura. "¿Cuándo va a blanquear que se separó del novio?", dijo la periodista en el programa de Ángel de Brito después de su fuerte cruce en La Academia.

Según ella, el primer indicio de la separación entre Karina La Princesita y Nico Furman fue que el músico dejó de asistir al piso del programa de Marcelo Tinelli a acompañarla. Sin embargo, el cantante se hizo presente en el último show de Karina en Tango Porteño, días atrás.

