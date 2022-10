Karina La Princesita contó su problema de salud y le hizo un pedido a sus fans: "Bánquenme"

Karina La Princesita realizó esta tarde un posteo desde Concordia, Entre Ríos, para contar el problema de salud que la está afectando en el día de hoy.

"Estoy con ataques de asma. Ya estoy controlada por mi doctor y era para visar que el show no se suspende por nadaaa", comenzó escribiendo la cantante.

Luego, agregó: "Bánquenme. Pero esta noche hay show en Concordia, Entre Ríos. Disfrazate".

De esta manera, Karina La Princesita llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes estaban preocupados por la salud de su ídola.

El mal momento de Karina la Princesita:"Me tuvieron que internar"

Días atrás, Karina la Princesita brindó una nota a Intrusos y habló del peor momento de su vida, cuando debió ser internada por una grave depresión que sufrió por las constantes críticas que recibía sobre su cuerpo.

La cantante fue consultada por este tema luego de que su madre estuviera por dos días consecutivos en el programa que conduce Flor de la V. “Ella sabe que yo la pasé muy mal”, comenzó Karina la Princesita.

Karina la Princesita.

“Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste”, aseguró la cantante consultada por este tema del que habló su madre en el programa.

“Y aparte tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba que no tenía por qué”, cerró la artista sobre esta dura etapa.

Karina la Princesita.

Karina la Princesita ya había hablado de su estado de ánimo meses atrás en LAM y de cómo se sentía. “Estoy resensible y de eso no me molesta hablar. Creo que voy a llorar en varios escenarios”, señaló la cantante y dijo que su hija estaba próxima a cumplir los 15 años y eso era algo que la tenía muy sensible. “Te juro que me está pegando muy fuerte. Nosotras tenemos una historia muy especial. Vivimos solas toda la vida, nunca convivimos con nadie, entonces fue mi compañera de bebé”, comentó.

La ex del Kun Agüero también comentó que su psicólogo le dice que está pasando por “la sonrisa del payaso”: “Estás así muy bien y te bajás, pero tal vez no esa así. Pero nada en particular”.

Por último Karina la Princesita explicó que vive y pasa por estados emocionales producto de la vida misma, como cualquier otra persona, que trabaja y que tiene una vida: “Soy muy sensible y eso también me juega en contra”, enfatizó en su respuesta.