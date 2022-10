Karina La Princesita se mostró dudosa sobre su presente sentimental: "Creo que..."

Karina La Princesita llamó la atención sobre su presente sentimental ante unas dudosas declaraciones. Recordemos que la cantante fue vista con su ex, Nicolás Furman, en la fiesta de 15 años de su hija Sol, y desde allí mucho se especuló con un regreso.

Recientemente, en una entrevista para Luzu, Karina confesó: “Me estoy viendo con mi ex”, dando cuenta de que se está viendo con Furman pero sin rótulos.

“Salimos, no es que nos escondemos. El dice ´mi novia´… creo que volví pero no lo hablé”, dijo la cantante tropical y aclaró: “Pero pará, viste que hay memes ´volvió con el tóxico´, bueno él no es tóxico”.

Karina La Princesita aclaró cómo es su relación con Wanda Nara

Tras varios rumores sobre una mala relación entre el equipo, sobre todo con Wanda Nara que se fue a Estambul el día del junket de prensa, la cantante fue consultada por el notero de LAM sobre esto y sobre su relación con la empresaria.

"Hasta hoy no sé si no lo inventaron", señaló primero la ex de El Polaco ya que según ella, el clima en las grabaciones había sido bueno. "Si hay internas o no, yo quedé afuera y no sé", agregó.

Ante la consulta de cómo fue su contacto con Wanda Nara, Karina La Princesita dijo: "Bien, bueno" y que se llevan todos muy bien.