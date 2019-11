Karina "La Princesita", emocionada tras las emotivas palabras de su mamá

Invitada a Los ángeles de la mañana, Karina "La Princesita" recibió una inesperada sorpresa de su mamá. A través de un tape que habían preparado previamente, la mujer le dedicó unas palabras a su hija que hicieron que se emocionara hasta las lágrimas.

"Te amo con toda mi alma, el orgullo mío no es Karina la cantante, es cuando ella salió de mi panza, la tuve conmigo y me miró a los ojos, fue lo más grande que me pasó en la vida", dijo la mamá de la artista.

De vuelta en el piso tras ver el clip, Karina se mostró muy sensibilizada y profundizó en sus emociones. "Lo que yo cuento es un 10 por ciento de lo que me pasó (en referencia a su dura infancia). Eso me formó como persona, agradezco porque las cosas malas me hicieron fuerte. Ahora me planto y siempre con respeto puedo decir que no".

Luego recordó los inicios de su carrera: "Yo empecé sola, si bien mis papás me quisieron acompañar, yo no quise y me lancé sola en el mundo de la música, agregó.