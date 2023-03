En más de una oportunidad, Karina La Princesita se sinceró sobre lo mal que la pasó tiempo atrás cuando era juzgada por su apariencia o su aspecto físico. Sin embargo, fue recién ahora que puso en palabras qué fue lo que la destruyó en aquel momento.

En diálogo con "Más de lo Mismo", Karina La Princesita expresó: "De grande me pasó lo del hater, con mi cuerpo...'Gorda de mierda', hasta en los medios lo decían, yo estaba en pareja con alguien muy importante y decían '¿cómo se fijó en ésta?'".

Karina La Princesita.

Al ser consultada sobre cómo vivió ese momento, la cantante agregó: "Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero me quería morir de tristeza. Sufrí mucho, me aislaba. Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca".

"A mí me trataban de 'puta', así, con esas palabras, de 'grasa', de 'gorda', me destruyó. Siento que me tiró al agua, llegó al piso, salí para arriba y a mí no me tira abajo nadie más, porque ya no me lastima, pero tuve un proceso muy largo", recordó Karina con más fuerza que nunca.

Qué terapia hace Karina actualmente

Karina remarcó la importancia de cuidar la salud mental y reconoció que se ocupa de eso: "Ahora sí, estoy haciendo terapia: psicólogo, psiquiatra, medicada y todo".

"Le perdí el miedo a la medicación que uno dice 'Si voy al psiquiatra es porque ya estoy loco' y la verdad es que no. Me ayudó a empezar a dormir porque había muchos días que no dormía", añadió la intérprete de "Corazón Mentiroso".