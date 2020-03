Katy Perry y Orlando Bloom esperan a su primer hijo

Katy Perry confirmó este jueves que está esperando a su primer hijo con el actor, Orlando Bloom. La ídola del pop, lo anunció en un vivo por sus redes sociales.

"Hay muchas cosas que sucederán este verano. No solo daré a luz, literalmente. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Es probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar

La artista levantó las sospechas sobre su posible embarazo después de estrenar el videoclip de su nueva canción, Never Worn White, en la que aparece junto a un bebé y ella tocándose la panza.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. 👶 pic.twitter.com/K6xSivnGcB