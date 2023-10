A casi cuatro meses de que filtrarán que Wanda Nara estaba transitando una dura enfermedad, fue ella misma la que decidió hablar por primera vez de cuando la diagnosticaron con leucemia. Ahora fue Kennys Palacios quien también compartió íntimos detalles sobre la delicada situación.

Lo primero que contó el estilista fue cómo se enteró la noticia: "Fue ella realmente quien me habló y me dijo lo que estaba pasando, yo no lo podía creer. Igual ella me dijo que faltaban estudios y resultados, que todavía no tenía una confirmación de nada".

Kennys Palacios junto a Wanda Nara.

Además, el amigo de la empresaria reveló que la modelo no esperaba esos resultados: "No había un indicio de nada, era un análisis de rutina porque se iba a los dos días y los estudios salieron mal y ahí se internó. Esperaba otros resultados realmente y ese mismo día de la clínica filtraron todo".

Cuando el equipo de Intrusos le preguntó si Wanda Nara se sentía mal antes de hacerse los estudios, Kennys Palacios respondió sincero: "No, eso es mentira, puede ser que se haya sentido cansada de grabar todo el día, pero no tuvo síntomas".

Kennys Palacios reveló que Zaira Nara se enteró de la noticia por los medios

El estilista confesó en vivo que la modelo se enteró de la enfermedad de su hermana por los medios: “Zai se enteró por… Ella no sabía del todo y se enteró por los medios”.

Además, Kennys Palacios reveló por qué Wanda Nara no le había contado a Zaira a penas se enteró: “Estaba de viaje y no la querían preocupar. La verdad es que no había un diagnóstico concreto”.

J.C.C