Kennys Palacio volvió a la pista del Bailando 2023 y en esta oportunidad tuvo un fuerte cruce con Coti Romero, quien le respondió desde la cabina de streaming.

El estilista, íntimo amigo de Wanda y Zaira Nara se cruzó con la correntina. Como era de esperarse, la influencer salió a defenderse y se generó una fuerte tensión en el programa.

El fuerte cruce de Coti Romero y Kennys Palacios

El estilista llegó a la pista y habló de su debut en el Bailando 2023, junto con las críticas de otros de sus compañeros en la pista. Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarle por los dichos que tuvo Coti Romero la noche anterior sobre Mauro Icardi, donde dijo que “histeriqueaba” en las redes.

“Ella quiere seguir saliendo en las páginas”, soltó Kennys Palacios. Ante esto, la correntina automáticamente respondió: “Y bueno, me enseñó Kennys. Es el que sabe de eso”. El ida y vuelta comenzó: “Yo a vos no te conozco, no te puedo enseñar”, le respondió el estilista

El cruce de Coti Romero y Kennys Palacios

Kennys Palacios la acusó de hacer un show con la expareja de la correntina Alexis “Conejo” Quiroga y la Coti Romero se enojó y le respondió: “¿Yo hago el show? Estás muy equivocado”, arrojó la correntina, quien decidió no continuar con la discusión.

